«МЮ» выиграл лишь 1 из 6 последних матчей против «Сити»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл 5 из 6 последних матчей против «Манчестер Сити».

Дерби в 10-м туре АПЛ завершилось победой «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» со счетом 3:0.

«МЮ» выиграл лишь 1 из 6 последних матчей против «Манчестер Сити» – это произошло 14 января в рамках 20-го тура АПЛ-2022/23. В остальных матчах на этом отрезке победу одержали «горожане».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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76 комментариев

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MU4evainmyheart!!!
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Болельщики МЮ вы как вообще живете и смотрите на этот позор?
Что поделаешь? Приходится смотреть и надеяться. Только глорам свойственно отворачиваться от команды, когда у той проблемы.
+103
-2
+101
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JENNINGS
«Сити» - лучший клуб Англии и No1 в Манчестере за последние несколько лет, всё очевидно
+53
-12
+41
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Болельщики МЮ вы как вообще живете и смотрите на этот позор?
+50
-19
+31
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Roman
Да и в том матче в прошлом году Сити вел, но судья не поставил пенку на Канселу и потом засчитал гол с офсайда МЮ. Поэтому должно было быть 6 из 6
+33
-8
+25
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Ignatius Riley
Ответ Гамаль Хайдаров
Самая сложная профессия на свете это стюард Олд Трафорда, ты должен всегда смотреть этот позор до финального свистка
понимая это руководство разрешило стоять спиной к полю)
+16
0
+16
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Yas 13
«МЮ» выиграл лишь 1 из 6 последних матчей против «Манчестер Сити». И все мы помним, как МЮ тогда забил первый мяч. Когда судья ошибается против них-трагедия века. Когда помогает-игровой эпизод и бла-бла-бла
+20
-5
+15
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Bunyod Turgunov
Как этот бразильский клоун МЮ ушёл без КК? Реал Мадрид все считают кабинетным клубом но МЮ в этом деле всем даёт фору, потому что в своё время Иско за такой же фол на Неймара получил КК а тут только ЖК. Этот клоун просто открыто бьёт Доку. А на следующем эпизоде случается тоже самое с крысой Фернандеш.
+23
-9
+14
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FortMinor
Тен Хаг по просту не тянет, все игры командам из топ 6 проиграл
+16
-2
+14
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Ложный Латераль
Тотальное превосходство МанСити. Все моменты МЮ после привозов самих горожан.

Кстати, Хойлунд играл сегодня? Ах да, пенальти заработал, только не в ту сторону.

Антони...Все таки он бил ту девушку. Сразу понятно, что с психикой не лады у него
+15
-2
+13
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Direct free kick
И даже та "победа" позорная - победный гол (либо game tying goal) из километрового офсайда
+16
-4
+12
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Radik_2.0
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Болельщики МЮ вы как вообще живете и смотрите на этот позор?
скрипя сердце смотрю все игры МЮ в этом сезоне, тяжело
+13
-1
+12
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Горец Юнайтед
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Болельщики МЮ вы как вообще живете и смотрите на этот позор?
А что мы должны сделать? Начать болеть за другую команду?
+10
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+10
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owlisredwhite
В игре Юнайтед нет идеи и мысли. Кажется, ставка на Тен Хага себя не оправдала. Жаль. МЮ как будто проходит спартаковский цикл, а это ужасно.
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+8
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OldCityFan
Ответ JENNINGS
«Сити» - лучший клуб Англии и No1 в Манчестере за последние несколько лет, всё очевидно
И лучший клуб мира на данный момент
+15
-8
+7
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Гамаль Хайдаров
Самая сложная профессия на свете это стюард Олд Трафорда, ты должен всегда смотреть этот позор до финального свистка
+10
-3
+7
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хавбек+
наивно ждать чуда от тренера уровня де Бура
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SergioRamos92
Ответ FortMinor
Тен Хаг по просту не тянет, все игры командам из топ 6 проиграл
В том сезоне хоть на ОТ мог победить,но сливал на выезде
А теперь и дома проигрывает
Думаю недолго Тен Хагу осталось в МЮ
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jam.football
В конце матча были слышны фаны Сити, которые гулкими уханием считали пасы своей команды. Тут же вспомнился Пельистри. Чувак наконец-то услышал и увидел ребят в футболках Сити и их фанов.
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С Победой,горожане💙👏
Манчестер - синий💙
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-1
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Zhanik M
Тен Хаг аут! Слабый физрук! Привез шлак из эдельвейс!
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EnzoAmatera
Ответ OldCityFan
И лучший клуб мира на данный момент
Мне интересно,что за ограниченные люди минусуют
+8
-4
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войд
Ответ Bunyod Turgunov
Как этот бразильский клоун МЮ ушёл без КК? Реал Мадрид все считают кабинетным клубом но МЮ в этом деле всем даёт фору, потому что в своё время Иско за такой же фол на Неймара получил КК а тут только ЖК. Этот клоун просто открыто бьёт Доку. А на следующем эпизоде случается тоже самое с крысой Фернандеш.
*Реал все считают кабинетным клубом
Сказал глор Негрейры)
+6
-3
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Дима
В смысле 0-3. Никто же не тянет одеяло, всех плохих и неудобных игроков Хааг выгнал из клуба. В чем дело?
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Arsenii Cherkasov
как там тренер с ХАРАКТЕРОМ?
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U
Пока худший МЮ последних лет.
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0
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