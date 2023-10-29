«МЮ» выиграл лишь 1 из 6 последних матчей против «Сити»
«Манчестер Юнайтед» проиграл 5 из 6 последних матчей против «Манчестер Сити».
Дерби в 10-м туре АПЛ завершилось победой «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» со счетом 3:0.
«МЮ» выиграл лишь 1 из 6 последних матчей против «Манчестер Сити» – это произошло 14 января в рамках 20-го тура АПЛ-2022/23. В остальных матчах на этом отрезке победу одержали «горожане».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Кстати, Хойлунд играл сегодня? Ах да, пенальти заработал, только не в ту сторону.
Антони...Все таки он бил ту девушку. Сразу понятно, что с психикой не лады у него
А теперь и дома проигрывает
Думаю недолго Тен Хагу осталось в МЮ
Манчестер - синий💙
Сказал глор Негрейры)