«МЮ» выиграл лишь 1 из 6 последних матчей против «Сити»

«Манчестер Юнайтед» проиграл 5 из 6 последних матчей против «Манчестер Сити».

Дерби в 10-м туре АПЛ завершилось победой «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» со счетом 3:0.

« » выиграл лишь 1 из 6 последних матчей против « » – это произошло 14 января в рамках 20-го тура АПЛ-2022/23. В остальных матчах на этом отрезке победу одержали «горожане».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!