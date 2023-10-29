Хейлунд схватил Родри рукой в штрафной «МЮ» – судья Тирни после ВАР поставил пенальти в дерби. Холанд забил
Фол Расмуса Хейлунда привел к пенальти в ворота «МЮ» в дерби с «Ман Сити».
В середине первого тайма «горожане» разыгрывали штрафной. После подачи 20-летний форвард сборной Дании в своей штрафной прихватил хвабека Родри, который после контакта упал на газон.
Арбитр ВАР Майкл Оливер пригласил главного судью матча Пола Тирни ознакомиться с повтором эпизода, и рефери после этого принял решение назначить пенальти.
Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд с точки открыл счет в матче на 26-й минуте.
Изображение: кадр из трансляции
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (0:1, первый тайм).
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