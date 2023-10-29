Хейлунд схватил Родри рукой в штрафной «МЮ» – судья Тирни после ВАР поставил пенальти в дерби. Холанд забил

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Майкл Оливер Пол Тирни видеоповторы Родри Эрлинг Холанд Расмус Хейлунд Футбол

Фол Расмуса Хейлунда привел к пенальти в ворота «МЮ» в дерби с «Ман Сити».

В середине первого тайма «горожане» разыгрывали штрафной. После подачи 20-летний форвард сборной Дании в своей штрафной прихватил хвабека Родри, который после контакта упал на газон.

Арбитр ВАР Майкл Оливер пригласил главного судью матча Пола Тирни ознакомиться с повтором эпизода, и рефери после этого принял решение назначить пенальти.

Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд с точки открыл счет в матче на 26-й минуте.

Изображение: кадр из трансляции

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (0:1, первый тайм).

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86 комментариев

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ОлегГуннар
Таких контактов в штрафной за матч с десяток. Но тут Майкл Оливер который сидит за ВАР (это тот же человек который Ковачича не удалил дважды в матче с Арсеналом) говорит что это надо проверить. Просто цирк.
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Zakir Sultanov
Родри симулянт
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ARIGAMI ARIGAMI
Не похоже на пенальти. Родри банально до мяча бы не добежал.
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Мадина Уйгурова
Заряженный судейка поставил липовую пенку. Арабские деньги решают
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Никита Леонтьев
Оливер на ВАРе - ничего удивительного
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sintenced
Такие пенальти можно ставить при каждом штрафном или угловом, было бы желание. Самое смешное, что на повторе эпизода видно, что почти все остальные игроки держат друг друга руками. Магуайр со Стоунзом там вообще вольную борьбу устроили.
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Бенисио Дель Пьеро
Очередное гениальное решение Гвардиолы. В прошлых сезонах он придумывал мелкие фолы в центре поля, ложных фулбэков, инвертированных вингеров и тд. Ради 4 титула подряд Пеп придумал нечто особенное - добавил в схему позицию купленного судьи
+42
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Elik1989
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Не похоже на пенальти. Родри банально до мяча бы не добежал.
За то охотно падал при первом же прикосновение.
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Anttii
Таких моментов в каждом матче по 3-4 штуки, Родри выдал театральное представление - судьям только оно и надо.
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Bego Yusupov
ну нам всегда ставят пенку это наше кредо
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Roman Araslanov
Левая пенка для денежного мешка, впрочем ничего нового
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Anttii
Ответ KMR
Зная,что есть ВАР зачем хватать за футболку? Тем более Пеп спец по симуляциям.
потому нормальным командам это не свистят
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Ophiomorph
Английские судьи работают под девизом "ни одного тура без большого факапа."
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mj23.net
В этом же моменте Гвардиол держит Реша, явно фоля. А через пару минут Стоунз схватит за плечо Хейлунда при выходе 1 на 1, из-за чего тот полностью потеряет баланс. Такие пенки ставят только тогда, когда хотят поставить. Еще так долго ВАР смотрел. Только с Сити так долго ВАР смотрят перед дачей пенки.
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SM-fratria
Вообще левый пенальти
Только почувствовал руку и сразу начал заваливаться
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Yerkebulan
Это не пенальти
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shapash
В лучшей лиге мира судьи хуже чем в пфл
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Старик Стариканов
Сити играет по схеме 4-3-3-3
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Сергей Кильцов
Дайте вы им поиграть, а не такие пенальти ставьте.
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Адилжан Иманкулов
последний годы все судьи против МЮ даже вся англия
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Человек1991
Приближается к отметке 50 пенальти Холланд)) так что его уже можно назвать Пеноланд )
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jyr99pttgy
Всю игру портят полосатые .
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Den-is
Родри как маленькая девочка упал. Вроде крепкий мужик
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Непристойное предложение
ман ю потратили 500 млн на дрова вроде хейлунда онана и Антони. Сити поступают мудрее, за гораздо меньшие деньги покупают судей)
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Artūras Grigas
Было бы чудо если продажный Тирни не поставил левый пенальти.
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