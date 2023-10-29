Фол Расмуса Хейлунда привел к пенальти в ворота «МЮ» в дерби с «Ман Сити».

В середине первого тайма «горожане» разыгрывали штрафной. После подачи 20-летний форвард сборной Дании в своей штрафной прихватил хвабека , который после контакта упал на газон.

Арбитр ВАР Майкл Оливер пригласил главного судью матча ознакомиться с повтором эпизода, и рефери после этого принял решение назначить пенальти.

Форвард « » с точки открыл счет в матче на 26-й минуте.

Изображение: кадр из трансляции

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Манчестер Сити» (0:1, первый тайм).

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