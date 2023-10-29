«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
«Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в дерби в рамках 10-го тура АПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.
- Дата проведения
- 29 октября, 18.30, «Олд Траффорд»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Если прям МЮ проиграет и сделает это прям совсем плохо, могут закончится разговоры о том, что у Тен Хага большой кредит доверия от руководства.