«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в дерби в рамках 10-го тура АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
Дата проведения
29 октября, 18.30, «Олд Траффорд»
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4 комментария

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Александр Илькевич
Крайне важный матч именно персонально для Тен Хага.

Если прям МЮ проиграет и сделает это прям совсем плохо, могут закончится разговоры о том, что у Тен Хага большой кредит доверия от руководства.
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ман сити фейк
Матч на пригороде всегда не легко. Но должны победить дьяволов которые еле-еле победили Копенгаген. Удачи настоящему Манчестеру.
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Wekil Halylow
пол зашита мю : Бруну , Пол Тирни , Эриксон.
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Wekil Halylow
Ответ Александр Илькевич
Крайне важный матч именно персонально для Тен Хага. Если прям МЮ проиграет и сделает это прям совсем плохо, могут закончится разговоры о том, что у Тен Хага большой кредит доверия от руководства.
после 7-0 падат некуда
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