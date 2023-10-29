Андрей Тихонов: «Игрокам «Спартака» не хватает характера. Такие матчи, как с «Факелом», надо вырывать на зубах»
Андрей Тихонов считает, что игрокам «Спартака» не хватает характера.
Вчера встреча 13‑го тура Мир РПЛ «Факел» – «Спартак» в Воронеже завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
– «Спартак» не проигрывал «Факелу» 23 года…
– Последний раз, когда «Спартак» уступил «Факелу» до этого, я тоже играл. Поучаствовал в рекорде!
«Спартак» не бросил играть сейчас. Но игрокам не хватает характера, в отличие от Аппаева, Магаля, Квеквескири. Они знают, как такие матчи вырывать. В «Спартаке» такого нет. Но такие матчи надо вырывать на зубах.
Плохие поля, вопросов нет! Как чуть‑чуть тяжело, все, «Спартака» нет! Это бросается в глаза, – сказал восьмикратный чемпион России.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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