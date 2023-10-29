Андрей Тихонов: «Игрокам «Спартака» не хватает характера. Такие матчи, как с «Факелом», надо вырывать на зубах»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Факел Матч ТВ Футбол

Андрей Тихонов считает, что игрокам «Спартака» не хватает характера.

Вчера встреча 13‑го тура Мир РПЛ «Факел» – «Спартак» в Воронеже завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

– «Спартак» не проигрывал «Факелу» 23 года…

– Последний раз, когда «Спартак» уступил «Факелу» до этого, я тоже играл. Поучаствовал в рекорде!

«Спартак» не бросил играть сейчас. Но игрокам не хватает характера, в отличие от Аппаева, Магаля, Квеквескири. Они знают, как такие матчи вырывать. В «Спартаке» такого нет. Но такие матчи надо вырывать на зубах.

Плохие поля, вопросов нет! Как чуть‑чуть тяжело, все, «Спартака» нет! Это бросается в глаза, – сказал восьмикратный чемпион России.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

10 комментариев

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Клирик
Ответ Groznyi2024
Почему они должны? Вот почему?? Проблема Спартака в том, что от них все чего-то ждут. "Ну вот в 90-е же мы были народной командой!" Факел сыграл с командой своего уровня, может чуть выше, но не с претендентом на чемпионство или даже на тройку призеров. Почему Спартак должен обыгрывать Факел в гостях?
Ну хотя бы потому должны, что состав в десять или двадцать дороже. Аргумент?
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Konstantin Zorin
Андрей, хорошо так утверждать по прошествии многих лет. А кто вам прививал характер? Разве не Романцев? Выиграли бы вы столько титулов на одном характере без Романцева? А "детсад" Ярцева, без Ярцева? Характер не последнее дело, но без наставника, это просто характер. На одном характере можно выиграть несколько матчей, но не чемпионат. А у Спартака нет наставника, который мог бы привить характер команде, стремление к победе любой ценой. Спартаку нужен тренер за которым футболисты пойдут до конца, а не эти мямли, которые приходят в последние годы.
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Ilovethisgame77
С такими ссыкунами как Игнатов, Денисов, Максименко, Умяров и Хлусевич команде не выиграть НИЧЕГО
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Nikk99rus
Ответ Konstantin Zorin
Андрей, хорошо так утверждать по прошествии многих лет. А кто вам прививал характер? Разве не Романцев? Выиграли бы вы столько титулов на одном характере без Романцева? А "детсад" Ярцева, без Ярцева? Характер не последнее дело, но без наставника, это просто характер. На одном характере можно выиграть несколько матчей, но не чемпионат. А у Спартака нет наставника, который мог бы привить характер команде, стремление к победе любой ценой. Спартаку нужен тренер за которым футболисты пойдут до конца, а не эти мямли, которые приходят в последние годы.
Как в современных реалиях игроки пойдут за тренером, если тренер - это просто менеджер? Одно дело, когда карьера и доход игрока зависит от тренера, другое, когда у них контракты и агенты. Если в контракт вписывать доход строго по результатам, никто в такой клуб не пойдет. А х3 к зарплате только зенит может себе позволить. Да и то, это работает не всегда.
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Groznyi2024
Почему они должны? Вот почему?? Проблема Спартака в том, что от них все чего-то ждут. "Ну вот в 90-е же мы были народной командой!" Факел сыграл с командой своего уровня, может чуть выше, но не с претендентом на чемпионство или даже на тройку призеров. Почему Спартак должен обыгрывать Факел в гостях?
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-3
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igls54
«Игрокам «Спартака» не хватает на яичницу. Не дадим оголодать сироткам»
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егор соломонов
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Олимпионик
Тихонов уже не тот...
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