Марков о матче со «Спартаком»: «Поле в Воронеже было идеальное, лучшее, на котором я играл за 29 лет. Команды были на одном поле – мы выиграли»
Форвард «Факела» Евгений Марков высоко оценил поле стадиона в Воронеже.
Напомним, воронежцы у себя дома обыграли «Спартак» (2:0).
«Поле в Воронеже вчера было идеальное, прекрасное! Это самое лучшее поле, на котором я играл за 29 лет.
Здесь двух мнений быть не может: играли две команды на одном поле. Мы выиграли! Пускай все говорят, что хотят», – заявил Марков.
«Спартак» проиграл на ретрополе – с ямами и лужами. И в ретроформе!
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Хорошо трольнул крюшел!)))