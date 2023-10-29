Марков о матче со «Спартаком»: «Поле в Воронеже было идеальное, лучшее, на котором я играл за 29 лет. Команды были на одном поле – мы выиграли»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов Евгений Марков Футбол

Форвард «Факела» Евгений Марков высоко оценил поле стадиона в Воронеже.

Напомним, воронежцы у себя дома обыграли «Спартак» (2:0).

«Поле в Воронеже вчера было идеальное, прекрасное! Это самое лучшее поле, на котором я играл за 29 лет.

Здесь двух мнений быть не может: играли две команды на одном поле. Мы выиграли! Пускай все говорят, что хотят», – заявил Марков.

«Спартак» проиграл на ретрополе – с ямами и лужами. И в ретроформе!

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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30 комментариев

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igls54
Ответ sbvinn
Ловите наркомана!
Иронию не ловим?
+27
-15
+12
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sbvinn
Ловите наркомана!
+37
-26
+11
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Игорь Игорев
Ответ sbvinn
Ловите наркомана!
Ну журналиста же тролит. Неужели не понятно)))
+17
-7
+10
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Вячеслав Припузов
Какой он идеальный игрок такое и поле
+6
-1
+5
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Faust Doc
Ахаха!
Хорошо трольнул крюшел!)))
+15
-13
+2
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olander
Хорошо мясным накинул
+12
-10
+2
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Филипп Юзбашев
Он и нарушения не увидел в игре с Оренбургом.
+3
-1
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Велвел Козерь
Ответ Ринат Якупов
Это шутка?
2:0 какие уж тут шутки, эт спартак шутить приехал. Да вот только Воронеж таких шуток не понимает
+1
0
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Сергей48
Ответ Даниил Полежаев
Чемпион 8 лиги Чехии
А вы шутник!😂
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Вячеслав Припузов
Как говорится всяк кулик своё болото хвалит, тут уже в прямом смысле....
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Сергей48
Факел чемпион 🏆
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Мукунку хороший
Панки Хой)
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Ринат Якупов
Это шутка?
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Konstantin Zorin
В какой дыре он играл до этого?
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Заборостроитель
Спартак на поле выбоин
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marco -81
Красиво накинул! Красавчик.
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Алексей Пирогов
Тролль
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Игорь Игорев
Ответ sbvinn
Ловите наркомана!
Ну ты и душный…
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горбатый видеосудья
ыы
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Велвел Козерь
Ответ Даниил Полежаев
Чемпион 8 лиги Чехии
а чехия зачем?
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