Марков о матче со «Спартаком»: «Поле в Воронеже было идеальное, лучшее, на котором я играл за 29 лет. Команды были на одном поле – мы выиграли»

Форвард «Факела» Евгений Марков высоко оценил поле стадиона в Воронеже.

Напомним, воронежцы у себя дома обыграли «Спартак» (2:0).

«Поле в Воронеже вчера было идеальное, прекрасное! Это самое лучшее поле, на котором я играл за 29 лет.

Здесь двух мнений быть не может: играли две команды на одном поле. Мы выиграли! Пускай все говорят, что хотят», – заявил Марков.

«Спартак» проиграл на ретрополе – с ямами и лужами. И в ретроформе!

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!