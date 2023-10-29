Зарема Салихова: «Пусть следующего соперника сборной пригласят на поле «Факела» – окунуться в российский футбол. Наши победят на опыте»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная России по футболу Факел Центральный стадион профсоюзов Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова предложила провести матч сборной России на стадионе «Факела».

Перед началом матча «Факел» – «Спартак» возникли проблемы с полем на Центральном стадионе профсоюзов. Из-за ливня образовалось много воды, которую сотрудники стадиона убирали лопатами. Воронежцы в итоге победили со счетом 2:0.

«Куда смотрят РФС, РПЛ и кто там еще живой? Почему такие поля в регионах? Не готово поле, не соответствует стандартам – значит команды должны играть на поле оппонента. Поля, судейство в каждом туре. Это вечные проблемы, которые существуют столько, сколько и футбол в России.

Кто там следующий соперник сборной? Пусть пригласят на поле Воронежа, окунуться в российский футбол в прямом смысле слова. Может, у наших будет преимущество, победят на опыте. Или можно вместо сборной просто выставить россиян из «Факела» и «Сочи» на «Фиште», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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23 комментария

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okkervil
Ну всем же ясно, форсмажор, ливень, нет, блин, надо подать так, словно у нас нормальные поля - большая редкость.
Тьфу, пакость.
+20
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Groznyi2024
Ответ Андрей Жарков
Ау ау рпл проснитесь, неужели не стыдно выходить команды на такие поля, зачем давать лицензии клубам, если нет нормального поля, стадиона
Нормальное там поле без 2 подряд суток проливных дождей и мокрого снега. Форс-мажор знаешь что такое?
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Evgeny Trifonov
для матери 4 или 5 детей очень много свободного времени у дамы. Постоянно на связи с журналистами
+10
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Плевал я
Проклятый зенитовский ливень
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Честный контроль
Ответ Evgeny Trifonov
для матери 4 или 5 детей очень много свободного времени у дамы. Постоянно на связи с журналистами
Сейчас Салихова живет в Монако, на "честно заработанные" ее папиком на народных ресурсах и поставках топлива украинской армии и времени свободного у нее полным полно.
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okkervil
Ответ Андрей Жарков
В Сочи поле тоже форс мажор, а в других городах
Увы, не везде климат идеальный. Однако если пройтись по стадионам европы, в среднем, то и там хватает и синтетики, и огородов
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Groznyi2024
Покажите ей игру в Душанбе, ничего там наши не смогли, вообще на бетоне играли
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МАРЬЯН ДАНИЛОВ
Интересно, какая команда из двух не нравится ПОСЕЙДОНУ?
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Честный контроль
"Пусть..." королевишна распоряжение отдала
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Konstantin Zorin
Самовлюблённая коза!
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Олег Сагайдачный
Не что на земле
Не проходит безследно...
Скоро и снег будет. И минусовые температуры. Пора сниматься с чемпионата.
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Faust Doc
Ответ Evgeny Trifonov
для матери 4 или 5 детей очень много свободного времени у дамы. Постоянно на связи с журналистами
Связи это её конек!
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sergspartak
Ответ Андрей Жарков
В Сочи поле тоже форс мажор, а в других городах
ну у нас все равно поля лучше чем в Европе учитывая климат
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okkervil
Ответ Андрей Жарков
В Сочи климат не идеальный, игры переносятся в другие города
Зарание, заметьте, не в последний миг...
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