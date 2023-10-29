Зарема Салихова: «Пусть следующего соперника сборной пригласят на поле «Факела» – окунуться в российский футбол. Наши победят на опыте»

Зарема Салихова предложила провести матч сборной России на стадионе «Факела».

Перед началом матча «Факел» – «Спартак» возникли проблемы с полем на Центральном стадионе профсоюзов. Из-за ливня образовалось много воды, которую сотрудники стадиона убирали лопатами. Воронежцы в итоге победили со счетом 2:0.

«Куда смотрят РФС, РПЛ и кто там еще живой? Почему такие поля в регионах? Не готово поле, не соответствует стандартам – значит команды должны играть на поле оппонента. Поля, судейство в каждом туре. Это вечные проблемы, которые существуют столько, сколько и футбол в России.

Кто там следующий соперник сборной? Пусть пригласят на поле Воронежа, окунуться в российский футбол в прямом смысле слова. Может, у наших будет преимущество, победят на опыте. Или можно вместо сборной просто выставить россиян из «Факела» и «Сочи» на «Фиште», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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