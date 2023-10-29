«Кальяри» Раньери в матче с «Фрозиноне» проигрывал 0:3 после 70-й минуты, но победил 4:3. Это первый такой случай в истории Серии А

Теги Кальяри серия А Италия Клаудио Раньери рекорды Фрозиноне Футбол

«Кальяри» отыгрался с 0:3 в матче против «Фрозиноне».

К 49-й минуте «Кальяри», который тренирует Клаудио Раньери, уступал со счетом 0:3, но в итоге смог отыграться – на 72-й забили первый гол, на 76-й – второй. Два остальных мяча были забиты в добавленное ко второму тайму время.

Впервые в истории Серии А победу одержала команда, которая к 70-й минуте проигрывала 0:3.

Кальяри – Фрозиноне 4:3 (0:2, 4:1)
Дата проведения
29 октября, 14.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 23 Соуле, 0:2 – 37 Соуле, 0:3 – 49 Брешианини, 1:3 – 72 Ористанио, 2:3 – 76 Макумбу, 3:3 – 90 Паволетти, 4:3 – 90 Паволетти.
КальяриСкуффет, Гольданига, Доссена, Ауджелло, Дейола (Паволетти, 46), Янкто (Ацци, 63), Макумбу, Прати, Нандес (Дзаппа, 43), Манкозу (Виола, 63), Лувумбу (Ористанио, 63).
ФрозинонеТурати, Лирола (Ойоно, 74), Романьоли, Монтеризи, Маркицца, Брешианини (Околи, 80), Рейньер (Бурабия, 74), Барренечеа, Баэс (Гарритано, 56), Соуле, Чуни (Шеддира, 56).
Предупреждения:
Романьоли (25), Прати (58), Бурабия (85), Околи (87), Маркицца (90).

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8 комментариев

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Отец Абду
Раньери синоним слова чудо
+18
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+17
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Cruel Snake
За такое и любишь футбол, особенно если ты нейтральный болельщик
+18
-2
+16
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corazón blanco
Вот это настоящая ремонтанада. Раньери еще может.
+12
-1
+11
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Футбол, хоккей итд
Синьору Раньери - несмолкаемые аплодисменты. 👏👏👏
+4
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slatar99
Судьба вернула Клаудио должок за давнишний матч, в котором его команда (Рома) вела в три мяча, а потом сыграла вничью.

Его, кажется, уволили оттуда после этого матча как раз ((
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Groznyi2024
Ответ Отец Абду
Раньери синоним слова чудо
Луческу получается тоже?
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Pattern_
Ответ slatar99
Судьба вернула Клаудио должок за давнишний матч, в котором его команда (Рома) вела в три мяча, а потом сыграла вничью. Его, кажется, уволили оттуда после этого матча как раз ((
Слили 3-4 Дженоа и он ушёл
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