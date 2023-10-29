«Кальяри» Раньери в матче с «Фрозиноне» проигрывал 0:3 после 70-й минуты, но победил 4:3. Это первый такой случай в истории Серии А
«Кальяри» отыгрался с 0:3 в матче против «Фрозиноне».
К 49-й минуте «Кальяри», который тренирует Клаудио Раньери, уступал со счетом 0:3, но в итоге смог отыграться – на 72-й забили первый гол, на 76-й – второй. Два остальных мяча были забиты в добавленное ко второму тайму время.
Впервые в истории Серии А победу одержала команда, которая к 70-й минуте проигрывала 0:3.
- Дата проведения
- 29 октября, 14.30, «Сарденья»
- Голы:
- 0:1 – 23 Соуле, 0:2 – 37 Соуле, 0:3 – 49 Брешианини, 1:3 – 72 Ористанио, 2:3 – 76 Макумбу, 3:3 – 90 Паволетти, 4:3 – 90 Паволетти.
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Кальяри –
Скуффет, Гольданига, Доссена, Ауджелло, Дейола (Паволетти, 46), Янкто (Ацци, 63), Макумбу, Прати, Нандес (Дзаппа, 43), Манкозу (Виола, 63), Лувумбу (Ористанио, 63).
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Фрозиноне –
Турати, Лирола (Ойоно, 74), Романьоли, Монтеризи, Маркицца, Брешианини (Околи, 80), Рейньер (Бурабия, 74), Барренечеа, Баэс (Гарритано, 56), Соуле, Чуни (Шеддира, 56).
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Его, кажется, уволили оттуда после этого матча как раз ((