«Кальяри» Раньери в матче с «Фрозиноне» проигрывал 0:3 после 70-й минуты, но победил 4:3. Это первый такой случай в истории Серии А

«Кальяри» отыгрался с 0:3 в матче против «Фрозиноне».

К 49-й минуте «Кальяри», который тренирует Клаудио Раньери, уступал со счетом 0:3, но в итоге смог отыграться – на 72-й забили первый гол, на 76-й – второй. Два остальных мяча были забиты в добавленное ко второму тайму время.

Впервые в истории Серии А победу одержала команда, которая к 70-й минуте проигрывала 0:3.

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