Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Эмполи», «Интер», «Ювентус» и «Милан» проведут свои матчи завтра
«Эмполи» примет «Удинезе» в стартовом матче 8-го тура Серии А.
В субботу «Интер» примет «Болонью», «Ювентус» сойдется с «Торино» в туринском дерби, «Милан» сыграет с «Дженоа» на выезде.
В воскресенье «Лацио» будет противостоять «Аталанте» Алексея Миранчука, а завершится тур матчем «Наполи» – «Фиорентина».
8-й тур
- Дата проведения
- 6 октября, 19.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 6 октября, 21.45, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 7 октября, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 7 октября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 7 октября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 8 октября, 13.30, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 8 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 8 октября, 16.00, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 8 октября, 19.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 8 октября, 21.45, «Сан-Паоло»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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