Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Эмполи», «Интер», «Ювентус» и «Милан» проведут свои матчи завтра

«Эмполи» примет «Удинезе» в стартовом матче 8-го тура Серии А.

В субботу « » примет «Болонью», « » сойдется с « » в туринском дерби, « » сыграет с «Дженоа» на выезде.

В воскресенье «Лацио» будет противостоять «Аталанте» Алексея Миранчука, а завершится тур матчем « » – «Фиорентина».

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8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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