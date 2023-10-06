Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Эмполи», «Интер», «Ювентус» и «Милан» проведут свои матчи завтра

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«Эмполи» примет «Удинезе» в стартовом матче 8-го тура Серии А.

В субботу «Интер» примет «Болонью», «Ювентус» сойдется с «Торино» в туринском дерби, «Милан» сыграет с «Дженоа» на выезде.

В воскресенье «Лацио» будет противостоять «Аталанте» Алексея Миранчука, а завершится тур матчем «Наполи» – «Фиорентина». 

Чемпионат Италии

8-й тур

Эмполи – Удинезе
Дата проведения
6 октября, 19.30, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Сассуоло
Дата проведения
6 октября, 21.45, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Болонья
Дата проведения
7 октября, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Торино
Дата проведения
7 октября, 19.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Милан
Дата проведения
7 октября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Салернитана
Дата проведения
8 октября, 13.30, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Аталанта
Дата проведения
8 октября, 16.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрозиноне – Верона
Дата проведения
8 октября, 16.00, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кальяри – Рома
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Фиорентина
Дата проведения
8 октября, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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