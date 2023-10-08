Лукаку забил в 7 из 8 последних матчей за «Рому» и Бельгию. У него дубль в игре с «Кальяри»

Теги Рома Кальяри серия А Италия Сборная Бельгии по футболу Ромелу Лукаку Рик Карсдорп Футбол

Ромелу Лукаку забил за «Рому» в третьей игре подряд.

Форвард, арендованный у «Челси», поразил ворота «Кальяри» на 20-й минуте матча 8-го тура Серии А. Голевой пас отдал защитник Рик Карсдорп. На 59-й Ромелу стал автором дубля.

Лукаку отметился голами в 7 из 8 последних игр в составе римской команды и сборной Бельгии. Всего в текущем сезоне у него 9 забитых мячей за 10 матчей.

Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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U
Ответ Leon Betov
Завелась машина! Трепещите Кальяри и Серветты
Зато голуби и воробьи во время матчей Ромы теперь целее будут. Если после прошлого сезона они вообще остались.
+4
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Direct free kick
Эффект работы с великим Моуриньо
+2
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Экочёрт 4000
Тюрам + Санчес + Арнаутович = 3
Лукаку = 7

я считаю, эталонно акулы трансферного рынка из "Интера" наказали Лукаку
блеск!
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Artuom Batishev
Ответ Leon Betov
Завелась машина! Трепещите Кальяри и Серветты
Учитывая, что большинство очков за сезон зарабатывается именно в матчах против аутсайдеров и середняков - отличный трансфер.
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Тюменец
Мощно
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Xm.md
Рукаку забил болт
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