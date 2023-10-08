Лукаку забил в 7 из 8 последних матчей за «Рому» и Бельгию. У него дубль в игре с «Кальяри»
Ромелу Лукаку забил за «Рому» в третьей игре подряд.
Форвард, арендованный у «Челси», поразил ворота «Кальяри» на 20-й минуте матча 8-го тура Серии А. Голевой пас отдал защитник Рик Карсдорп. На 59-й Ромелу стал автором дубля.
Лукаку отметился голами в 7 из 8 последних игр в составе римской команды и сборной Бельгии. Всего в текущем сезоне у него 9 забитых мячей за 10 матчей.
Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Лукаку = 7
я считаю, эталонно акулы трансферного рынка из "Интера" наказали Лукаку
блеск!