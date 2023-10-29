Семак доволен работой Карасева в матче с «Ахматом»: «Мы много критикуем, но мало хвалим судей»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил судей матча с «Ахматом».

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1 в 13-м туре Мир . Главным арбитром этой игры был .

«Мы много критикуем, но мало хвалим судей, когда они работают хорошо. Сегодня было хорошее судейство», – сказал главный тренер « ».

Сергей Семак: «Зенит» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, перестраиваемся. Не всю же жизнь на первом месте идти»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!