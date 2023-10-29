Семак доволен работой Карасева в матче с «Ахматом»: «Мы много критикуем, но мало хвалим судей»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Ахмат Сергей Карасев Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак похвалил судей матча с «Ахматом».

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:1 в 13-м туре Мир РПЛ. Главным арбитром этой игры был Сергей Карасев.

«Мы много критикуем, но мало хвалим судей, когда они работают хорошо. Сегодня было хорошее судейство», – сказал главный тренер «Зенита».

Сергей Семак: «Зенит» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, перестраиваемся. Не всю же жизнь на первом месте идти»

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1 комментарий

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shava72
А как назвать работу Карасева в эпизоде с фолом на Мостовом? Это был не срыв атаки? Штрафной поставил, а где желтая карточка?
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