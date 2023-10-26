Матч ЦСКА – «Краснодар» обслужит Левников, «Зенит» и «Ахмат» – Карасев, игру «Спартака» – Безбородов

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Назначены арбитры на матчи 13-го тура Мир РПЛ.

27 октября (пятница)

«Рубин» – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

28 октября (суббота)

«Факел» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Андрей Бутенко.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Олег Соколов.

29 октября (воскресенье)

«Пари НН» – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» – «Урал»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Алексей Тюмин.

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40 комментариев

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Ответ Дмитрий Тихонов
Ну спасибо за информацию. Теперь мы знаем, что ЦСКА победит.
Прогнозы на основе арбитра. Обожаю!
+10
-2
+8
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Alex
Карасев опять против Зенита?
+6
-3
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Adjusted
Ответ Дмитрий Тихонов
Ну спасибо за информацию. Теперь мы знаем, что ЦСКА победит.
Дима, на самом деле победит тот, кто забьёт больше голов, с назначенным арбитром это связанно опосредованно.
+4
-1
+3
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Mike 60
Не вижу ни Амелина ни Чистякова… Видимо, за косяки в прош туре отстранили . Но это ненадолго . Свои же …)).
+4
-3
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stee
Левников - непотопляемый ган***, которого крышует отец - чиновник в рфс. Год назад самым наглым образом убил Краснодар в матче со спамом, так его даже не дисквальнули официально, просто помариновали месяц. И после того матча он ещё 3 раза работал на матчах быков, и в двух из них опять засуживал, якобы допуская "грубые ошибки".
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Михаил Мельников
Реально как многим кажется судья не влияет на игру. Но есть моменты которые постоянно влияют на игру, в том числе и судейские. Мне реально все равно кто судит, но всегда есть закономерности. Просто даже в одном матче хватает таких моментов, особенно сейчас когда в футбол играют балерины а не футболисты
+1
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Светлана Агейкина
Ответ Дмитрий Тихонов
Ну спасибо за информацию. Теперь мы знаем, что ЦСКА победит.
Налицо отсутствие чемпионского мышления
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Ivan Fedorov
Ответ Дмитрий Тихонов
Ну спасибо за информацию. Теперь мы знаем, что ЦСКА победит.
я тоже так подумал посмотрев на судью
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Дмитрий Тихонов
Ответ Alex
Карасев опять против Зенита?
А пчёлы опять против мёда?
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Алексей Васильев
Ответ Max B
Вот рады были былшибктбся, и рады были бы простому непредвзятому судейству. Но статистика нам подсказывает, что игра против Москвы при судействе некоторых арбитров - это скандал в 50% матчей. И ладно бы случайно ошибались, но 80% скандальных ошибок не в пользу быков. Т.е. тенденция. Всем желаем хорошей, честной игры без подсвистываний.
Красиво умеете объеденить 1 команду с ещё 3мя остальнымис того же города.
Давайте тогда разбавим статистику и подтащили туда Химки, какая разница, все равно ближе к Москве чем к Краснодару.
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Max B
Ответ Алексей Васильев
Ради интереса, если будет ничья или победа Краснодара, за сколько секунд переобуетесь?
Вот рады были былшибктбся, и рады были бы простому непредвзятому судейству. Но статистика нам подсказывает, что игра против Москвы при судействе некоторых арбитров - это скандал в 50% матчей. И ладно бы случайно ошибались, но 80% скандальных ошибок не в пользу быков. Т.е. тенденция. Всем желаем хорошей, честной игры без подсвистываний.
+1
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Faust Doc
Ответ Ким Ханахок
ЦСКА - Крд: Левников и Москалев ))) ясно, Крд может не выходить...
Да уж, позаботились кони о плане Б
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Verhovn
Ответ Александр Жердин
Зато Турбина посадили на ВАР.
Надеюсь, дни Турбиных, это только пьеса..))
Хватит нам актёров комического жанра. 😄
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Александр Жердин
Ответ Verhovn
Я так понимаю, Чистякова не позвали?
Зато Турбина посадили на ВАР.
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Зайцев Руслан
Ответ igls54
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Безбородов - придворный тушинский свисток
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Кочевник56
Делаем ставки господа, кто в этом туре начудит, нет кто начудит более изощрённо
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igls54
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