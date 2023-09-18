Опейкина будет судить матч «Балтика» – «Крылья» в Кубке. Недавно ее назначили на международную игру – впервые после отстранения

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Назначены судьи на матчи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

19 сентября (вторник)

«Краснодар» – «Динамо»

Судья – Роман Сафьян, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

«Балтика» – «Крылья Советов»

Судья – Вера Опейкина, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.

«Пари НН» – «Спартак»

Судья – Евгений Буланов, ассистенты – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.

20 сентября (среда)

ЦСКА – «Сочи»

Судья – Сергей Цыганок, ассистенты – Варанцо Петросян, Андрей Филипкин; резервный судья – Виталий Мешков; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Рустам Мухтаров; инспектор – Олег Соколов.

«Урал» – «Локомотив»

Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Алексей Ермилов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ахмат» – «Зенит»

Судья – Роман Галимов, ассистенты – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Андрей Образко; инспектор – Игорь Синер.

«Рубин» – «Ростов»

Судья – Сергей Чебан, ассистенты – Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Мартынов.

21 сентября (четверг) 

«Оренбург» – «Факел»

Судья – Ян Бобровский, ассистенты – Кирилл Большаков, Павел Новиков; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Александр Колобаев.

Отметим, что 11 сентября бригада Веры Опейкиной получила назначение на международный матч – впервые с момента отстранения. Опейкина будет работать на матче женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, который состоится 26 сентября.

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7 комментариев

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Ktoto_V_Dome
Ну хоть увижу, как девушка судит мужской футбол, будет, что рассказать потомкам
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ЛыСъ
В матче Балтика - Крылья точно не будет кричалки "Судья - тридвараз! "
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Олег Комисаров
Балтика против Жигулевского, это как две палочки Твикса, попробуй и выбери на чьей стороне ты🤔
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Дмитриев Юрий
Ответ Ktoto_V_Dome
Ну хоть увижу, как девушка судит мужской футбол, будет, что рассказать потомкам
Рубин - Ростов помощник судьи тоже девушка...
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Дмитриев Юрий
Ответ samarskij-kuzmich
Вот же бред, а... Ну какие женщины могут быть в футболе??
Скоро мечтать будешь, чтобы женщины судили, настолько мужчины 3,16доразятся.
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