Сергей Семак: «Зенит» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, перестраиваемся. Не всю же жизнь на первом месте идти»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Сергей Семак заявил, что «Зенит» стал слабее.

– После 13 туров «Зенит» все еще второй. При вас это непривычная ситуация. Как вы объясняете эту ситуацию для себя? «Краснодар» перенабирает очки или «Зенит» в чем-то просел? Если да, то в чем?

– Конечно, «Зенит» подсел. Естественно, с точки зрения эмоциональной и с точки зрения состава, по сравнению с прошлым годом мы стали слабее.

Перестраиваемся по ходу сезона: сначала одна схема, потом другая.

Системообразующие игроки то есть у нас, то кто-то ушел, кто-то, как те же Марио или Караваев, в сегодняшней игре недоступны были. Поэтому приходится каким-то образом перестраиваться. Будем двигаться.

Что касается «Краснодара», абсолютно заслуженно набрали приличный ход. Понятно, что команда, которая еще ни разу не проиграла, находится наверху турнирной таблицы.

Чемпионат длинный. Мы будем делать то, что мы можем – выкладываться на 100%.

Дальше посмотрим, кто где будет. Ситуации такие бывают, не всю же жизнь на первом месте идти», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

2 комментария

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Назар Игорь
А почему бы и нет? Болельщики Зенита не возражают.
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vitalino
Что значит не всю?
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