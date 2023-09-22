Москалев назначен на «Зенит» – «Локо» в 9-м туре РПЛ. Кукуян обслужит матч «Спартака» с «Динамо», Турбин – ВАР

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Ян Бобровский премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Владислав Безбородов Александр Колобаев Оренбург Сергей Карасев Сергей Владимирович Чебан Краснодар Евгений Турбин Виталий Мешков Максим Гаврилин Владислав Назаров Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Павел Шадыханов Владимир Москалев Дмитрий Ермаков Кирилл Левников Роман Усачев Александр Богданов 1984 Иван Сиденков Пари НН Павел Кукуян Сочи Алексей Сухарев Игорь Панин Футбол

РФС назначил арбитров на 9-й тур Мир РПЛ.

23 сентября (суббота)

«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Колобаев.

«Балтика» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Артем Любимов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

24 сентября (воскресенье)

«Пари НН» – «Оренбург»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Артем Чистяков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артур Федоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гончар.

25 сентября (понедельник)

«Факел» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Анатолий Цветнов.

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39 комментариев

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Дмитрий9779
Оооо,Володя Москалёв,долго же мутили с назначением.И Паша Шадыханов опять в деле,позорище.
+15
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Сергей Вераксо
Кто чей на этот раз? Ждём экспертов из нерезиновой
+13
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Пашка Донофф
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кукуян/турбин...без комментариев...
Уж лучше он чем Карасев. С ним без удалений и пендалей не получается
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Groznyi2024
А это не тот самый Кукуян, который отнял у Малкома чистый гол в ворота Спартака и не поставил 146% пенку на Круговом в ворота коней?
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Виталик Украинский
Ответ Сергей Вераксо
Кто чей на этот раз? Ждём экспертов из нерезиновой
"это и так все давно знают...", чай с барбарисками пьют как "тарасовские", а судят как "газпромовские".
+5
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Виталик Украинский
Ответ </c/>
кукуян/турбин...без комментариев...
"чаевые" заныкали?
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Ответ Пашка Донофф
Уж лучше он чем Карасев. С ним без удалений и пендалей не получается
кукуян правил незнает...ещё и турбин в помощниках...
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a2wai
Ответ mushur
Кукуян снова накукуянит и столичное дерби запросто закончится дракой. Матч ЦСКА-Зенит яркое тому подтверждение. Ибо границ "единоборств в рамках правил" он не чувствует.
Было бы неплохо если бы игроки двух команд объединились чтобы надавать ему лещей, жаль, такого не будет. Отвратительный судья.
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Артем Гладских
спартак не может кукуян поможет
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Саша Котляров
Ответ mushur
Кукуян снова накукуянит и столичное дерби запросто закончится дракой. Матч ЦСКА-Зенит яркое тому подтверждение. Ибо границ "единоборств в рамках правил" он не чувствует.
Согласен плохой судья
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Пашка Донофф
Ответ </c/>
кукуян правил незнает...ещё и турбин в помощниках...
Карасев темп игры держать не умеет. Чуть что сразу карточку. Идеального судьи у нас нет. Но уж лучше тот, кто для болельщиков судит. То что Турбин на ВАР не настолько пугающий фактор
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Дмитрий Тихонов
"Спартак" победит! Не верите? Спросите у Кукуяна!
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Groznyi2024
Не дадут Зениту нормальных судей против московских команд. Не дадут. Хорошо, что паровозы нам не соперник сейчас
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mushur
Кукуян снова накукуянит и столичное дерби запросто закончится дракой. Матч ЦСКА-Зенит яркое тому подтверждение. Ибо границ "единоборств в рамках правил" он не чувствует.
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Владислав88
Ответ Groznyi2024
Не дадут Зениту нормальных судей против московских команд. Не дадут. Хорошо, что паровозы нам не соперник сейчас
Руфин его знает. Дзюба такое 💩, что персонально против Зенита убиваться будет и всю команду за собой везти.
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Саша Котляров
Удачи Краснодару в матче с Уралом
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Дмитрий9779
Ответ Давид Золотов
глупец его отстранили когда он Сочи с 0:2 вытащил, выписал пенку в концу и Красную в начале тайма Спартаку, посадил на жёлтую всю команду)) не ужели твои господа тебе столько платят что можно так нагло лгать?
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Решение об отстранении от работы арбитра Владимира Москалева стало одним из основных итогов пресс-конференции в офисе Российской премьер-лиги (РПЛ), которая прошла во вторник. Санкции к судье будут применены по итогам матча первого тура чемпионата России, в котором "Спартак" на стадионе "Открытие-Арена" со счетом 1:0 обыграл дебютанта премьер-лиги "Сочи"

Интересно,хватит у тебя сил извиниться,Давид.
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Артем Гладских
жду хорошего судейства.
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Пользователь Huawei
Казарцева, по моему, не так давно пожизненно отстроняли от судейства, или я что-то путаю?
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Виктор
Ответ Рязанец_80
согласен. сразу можно -3 Спартаку в таблицу зарисовать... Не играя.
Так может и не надо играть, просто самоликвидироваться?
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Виктор
Ответ Виталик Украинский
"чаевые" заныкали?
Чаевые это круто?
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Саша Котляров
Ответ Пашка Донофф
Уж лучше он чем Карасев. С ним без удалений и пендалей не получается
Ну да жосткй судья
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Рязанец_80
Ответ Виктор
Так может и не надо играть, просто самоликвидироваться?
Так может ставить судей, которые нормально судят и знают правила игры? Удачи!
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Гельмут Стой
вот это новость!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ dudkinrs82
Ставим на Ростов Цска пенальти
В чьи ворота?
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