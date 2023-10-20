На дерби «Локо» – «Динамо» назначен Иванов, на игру «Зенита» и «Крыльев» – Чистяков
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Мир РПЛ.
21 октября (суббота)
Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Алексей Лунев, Илья Елеференко; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.
Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.
«Локомотив» – «Динамо»
Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Зуев.
«Балтика» – «Краснодар»
Судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.
22 октября (воскресенье)
«Урал» – «Сочи»
Судья – Владимир Москалев, ассистенты – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.
«Спартак» – «Пари НН»
Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Рафаэль Шафеев; AВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Хральцов.
«Зенит» – «Крылья Советов»
Судья – Артем Чистяков, ассистенты – Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Роман Галимов; AВАР – Виталий Мешков; инспектор – Эдуард Малый.
«Ростов» – «Ахмат»
Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гончар.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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