На дерби «Локо» – «Динамо» назначен Иванов, на игру «Зенита» и «Крыльев» – Чистяков

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 12-го тура Мир РПЛ.

21 октября (суббота)

«Оренбург» – «Факел»

Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Алексей Лунев, Илья Елеференко; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Рубин» – ЦСКА

Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.

«Локомотив» – «Динамо»

Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

«Балтика» – «Краснодар»

Судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

22 октября (воскресенье)

«Урал» – «Сочи»

Судья – Владимир Москалев, ассистенты – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Спартак» – «Пари НН»

Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Рафаэль Шафеев; AВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Хральцов.

«Зенит» – «Крылья Советов»

Судья – Артем Чистяков, ассистенты – Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Роман Галимов; AВАР – Виталий Мешков; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Ахмат»

Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гончар.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Ответ Иван Дорн
Считай у Зенита 3 очка в кармане, мало того что админ ресурс, еще и родственник Чистяков, пусть и дальний, в защите пылит
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