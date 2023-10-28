Президент «Баварии» подтвердил, что Мазрауи, поддержавший Палестину, и израильтянин Перец побеседовали: «Хороший разговор. Они на одной волне»

Теги Бавария бундеслига Германия Герберт Хайнер Политика Нуссаир Мазрауи Даниэль Перец Футбол

Президент «Баварии» подтвердил, что Нуссаир Мазрауи и Даниэль Перец пообщались.

Ранее сообщилось, что Герберт Хайнер организовал встречу между Мазрауи, поддержавшим Палестину, и израильтянином Перецем.

«Это был хороший, открытый разговор. Мы сели вместе, Даниэль и Нус на одной волне. Это важный сигнал. Однако также ясно, что мы, как клуб, должны и будем делать правильные выводы – подобное не должно повториться», – сказал Хайнер.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» провела беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба, а затем объявила, что не станет его отстранять.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
roni11
Ну теперь то мирных палестинцев и израильтян гибнуть не будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий