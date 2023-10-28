Президент «Баварии» подтвердил, что Мазрауи, поддержавший Палестину, и израильтянин Перец побеседовали: «Хороший разговор. Они на одной волне»
Президент «Баварии» подтвердил, что Нуссаир Мазрауи и Даниэль Перец пообщались.
Ранее сообщилось, что Герберт Хайнер организовал встречу между Мазрауи, поддержавшим Палестину, и израильтянином Перецем.
«Это был хороший, открытый разговор. Мы сели вместе, Даниэль и Нус на одной волне. Это важный сигнал. Однако также ясно, что мы, как клуб, должны и будем делать правильные выводы – подобное не должно повториться», – сказал Хайнер.
Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».
После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» провела беседу с Мазрауи после его возвращения в расположение клуба, а затем объявила, что не станет его отстранять.
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