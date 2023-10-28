Президент «Баварии» подтвердил, что Мазрауи, поддержавший Палестину, и израильтянин Перец побеседовали: «Хороший разговор. Они на одной волне»

Президент «Баварии» подтвердил, что Нуссаир Мазрауи и Даниэль Перец пообщались.

Ранее сообщилось, что организовал встречу между Мазрауи, поддержавшим Палестину, и израильтянином Перецем.

«Это был хороший, открытый разговор. Мы сели вместе, и Нус на одной волне. Это важный сигнал. Однако также ясно, что мы, как клуб, должны и будем делать правильные выводы – подобное не должно повториться», – сказал Хайнер.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». « » провела беседу с после его возвращения в расположение клуба, а затем объявила, что не станет его отстранять.

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