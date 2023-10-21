Тухель о поддержке Палестины Мазрауи: «Продолжаю ему доверять – недопонимания случаются. Вопрос выходит за рамки футбола»

Томас Тухель высказался о ситуации вокруг слов Нуссаира Мазрауи насчет.

Напомним, защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем, опубликовав видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

После критики СМИ в свой адрес он прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». « » провела беседу с после его возвращения в расположение клуба, а затем объявила, что не станет его отстранять.

«Мы поговорили с ним, как и с командой, вчера перед тренировкой. Я лишь частично разбираюсь в ситуации. Это вопрос, выходящий далеко за рамки футбола.

Мы верим в хороший настрой в раздевалке. Я продолжаю доверять Нуссаиру – недопонимания случаются. Эта тема, вероятно, еще какое-то время будет окружать нас», – сказал тренер «Баварии».

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