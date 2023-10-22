Глава общества «Маккаби» о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Неприемлемо, что «Бавария» позволила ему играть без последствий. Такие посты наносят огромный ущерб клубу, Бундеслиге и всему обществу»

Глава общества «Маккаби» в Германии осудил позицию «Баварии» по Нуссаиру Мазрауи.

Напомним, постом в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем. После критики СМИ в свой адрес защитник прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» провела беседу с Мазрауи после его возвращения из сборной и решила не отстранять марокканца: «Клуб и игрок против переноса конфликта в Германию».

«То, что « » после разговора выпустила заявление, позволив игроку продолжать играть в клубе без каких-либо последствий, абсолютно неприемлемо для меня и для любого, кто хотя бы немного уважает наше общество.

Где находится наше общество, если мы принимаем нечто подобное? Если «Бавария» не способна настоять на своем, то это очень печально. С другой стороны, они все еще могут поступить правильно, но такие посты, которые собирают миллионы лайков, наносят огромный ущерб «Баварии», Бундеслиге и всему обществу», – сказал Алон Мейер.

«Маккаби» – объединение еврейских ассоциаций по разным видам спорта в Германии, включающее более 30 местных организаций в немецких землях, за исключением Саара и Тюрингии.

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