Глава общества «Маккаби» о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Неприемлемо, что «Бавария» позволила ему играть без последствий. Такие посты наносят огромный ущерб клубу, Бундеслиге и всему обществу»
Глава общества «Маккаби» в Германии осудил позицию «Баварии» по Нуссаиру Мазрауи.
Напомним, Мазрауи постом в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем. После критики СМИ в свой адрес защитник прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» провела беседу с Мазрауи после его возвращения из сборной и решила не отстранять марокканца: «Клуб и игрок против переноса конфликта в Германию».
«То, что «Бавария» после разговора выпустила заявление, позволив игроку продолжать играть в клубе без каких-либо последствий, абсолютно неприемлемо для меня и для любого, кто хотя бы немного уважает наше общество.
Где находится наше общество, если мы принимаем нечто подобное? Если «Бавария» не способна настоять на своем, то это очень печально. С другой стороны, они все еще могут поступить правильно, но такие посты, которые собирают миллионы лайков, наносят огромный ущерб «Баварии», Бундеслиге и всему обществу», – сказал Алон Мейер.
«Маккаби» – объединение еврейских ассоциаций по разным видам спорта в Германии, включающее более 30 местных организаций в немецких землях, за исключением Саара и Тюрингии.
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Пытаются отменить человека за пост, на который он имеет право, в мире миллион постов в соцсетях…
Как с одной стороны, так и с другой.
Алон Мейер ярчайший представитель сообщества лицемеров и не совсем чистоплотных(мягко говоря) людей.
Как здорово что в Сааре и Тюрингии нет подобных еврейских ассоциаций.
Алон- Родина в опасности!