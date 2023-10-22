Глава общества «Маккаби» о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Неприемлемо, что «Бавария» позволила ему играть без последствий. Такие посты наносят огромный ущерб клубу, Бундеслиге и всему обществу»

Теги Бавария бундеслига Германия Политика соцсети Нуссаир Мазрауи Футбол

Глава общества «Маккаби» в Германии осудил позицию «Баварии» по Нуссаиру Мазрауи.

Напомним, Мазрауи постом в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем. После критики СМИ в свой адрес защитник прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе». «Бавария» провела беседу с Мазрауи после его возвращения из сборной и решила не отстранять марокканца: «Клуб и игрок против переноса конфликта в Германию».

«То, что «Бавария» после разговора выпустила заявление, позволив игроку продолжать играть в клубе без каких-либо последствий, абсолютно неприемлемо для меня и для любого, кто хотя бы немного уважает наше общество.

Где находится наше общество, если мы принимаем нечто подобное? Если «Бавария» не способна настоять на своем, то это очень печально. С другой стороны, они все еще могут поступить правильно, но такие посты, которые собирают миллионы лайков, наносят огромный ущерб «Баварии», Бундеслиге и всему обществу», – сказал Алон Мейер.

«Маккаби» – объединение еврейских ассоциаций по разным видам спорта в Германии, включающее более 30 местных организаций в немецких землях, за исключением Саара и Тюрингии.

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23 комментария

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Dark.Babysitter
Что он не так сказал? То, что гибнут невинные люди это реальность. Если в контракте нет пункта поддерживать политику клуба или евреев, то имеет право говорить что угодно. И взыскания получать как раз не должен.
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nurlan-zenit
Да что там обществу, всей вселенной…
Пытаются отменить человека за пост, на который он имеет право, в мире миллион постов в соцсетях…
+36
-7
+29
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Grachev
Это его выбор и не стоит осуждать за это игрока
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Fatty Toni
Ответ bullFrog
Уже 1000 раз на этом сайте отвечали на подобные высеры. Осуждение должно было быть сразу после террористического акта хамаса. По факту он оправдал террористов
Террористические атаки ЦАХАЛа в стиле ковровых бомбардировок США и уничтожение жилых кварталов, больниц (больниц, Карл!), церквей(!!!), и колонн беженцев осудить не хотите? Чтобы не было "подобных высеров" от тех, чью точку зрения вы считаете неправильной, тк отличающейся от вашей.
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jam.football
Свободу Палестине!!
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Всё знаю
Нет, огромный ущерб обществу наносят война и оружие.
Как с одной стороны, так и с другой.
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Karamazoff
Папе Римскому пусть на "Баварию" пожалуется.
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Тюменец
Шекели... Проклятые шекели…
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Человек из футбола
ну все, теперь я не буду смотреть ни Баварию, ни Бундеслигу
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Nick Powell
Что еще неприемлемо для Баварии по мнению Маккаби? Сразу может весь список,чтобы в курсе были мюнхенцы и больше так не ошибались?
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kazus
Всем комментаторам и глубоким специалистам по ближневосточному конфликту. Вспомните совет Тухеля
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VladislavZ
только жизни евреев важны — заявил глава общества «Маккаби» в Германии и тихонько зиганул
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deadjoker
А почему представитель Маккаби еще не на фронте то? Тоже мне каратель нашелся
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Михо
Хватит уже муссировать эту тему! Бавария повела себя максимально корректно и профессионально. Или нужно было расторгнуть с ним контракт в угоду этой непонятной организации?
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Bayern2004
חוצפּה‎ ... вот уж действительно,совесть можно засунуть подальше.
Алон Мейер ярчайший представитель сообщества лицемеров и не совсем чистоплотных(мягко говоря) людей.
Как здорово что в Сааре и Тюрингии нет подобных еврейских ассоциаций.
Алон- Родина в опасности!
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Алексей Ненахов
Конечно ведь только жизни евреев важны , а 700 убитых детей это борьба с терроризмом , лицемерие высшей степени
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bullFrog
Ответ deadjoker
А почему представитель Маккаби еще не на фронте то? Тоже мне каратель нашелся
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bullFrog
Ответ deadjoker
На Украине :)
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bullFrog
Ответ deadjoker
Судя по вашей риторике дефекты явно не у меня и явно не речи :))
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deadjoker
Ответ bullFrog
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А смысл что-то доказывать боту?
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