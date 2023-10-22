Глава общества «Маккаби» о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Он не извинился, ни слова о резне, никаких соболезнований. Он не осуждает ХАМАС и не упоминает Израиль, чье существование можно не признавать»

Главу общества «Маккаби» в Германии не убедили объяснения Нуссаира Мазрауи.

Напомним, Мазрауи постом в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем. После критики СМИ в свой адрес защитник прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе».

«Нам не обязательно говорить о «Баварии», речь о самом игроке, о том, что вкладывается в его уста. В конце концов, Мазрауи лишь говорит, что осуждает терроризм. Ни слова о резне, никаких соболезнований. Ни разу не упоминается Израиль. Конечно, ведь существование Израиля как государства можно вообще не признавать.

Самое главное, что он так и не извинился. [Действия] ХАМАС также не осуждаются. Это заявление совершенно ни о чем мне не говорит. Это очень деструктивно.

Мы знаем, что «Бавария» делала много добрых дел, всегда стремилась быть ближе к еврейской общине, к Израилю. Но в чем смысл, если ведущие спортсмены клуба, зарабатывающие миллионы, публикуют подобные сообщения? Они противоречат нашей работе, которую мы выполняем ежедневно. Мы наводим мосты, хотим избавиться от предрассудков, но этот пост растоптал все», – сказал Алон Мейер в эфире телеканала ZDF.

Глава общества «Маккаби» о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Неприемлемо, что «Бавария» позволила ему играть без последствий. Такие посты наносят огромный ущерб клубу, Бундеслиге и всему обществу»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию