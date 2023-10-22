Глава общества «Маккаби» о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Он не извинился, ни слова о резне, никаких соболезнований. Он не осуждает ХАМАС и не упоминает Израиль, чье существование можно не признавать»

Теги Бавария бундеслига Германия Политика соцсети Нуссаир Мазрауи Футбол

Главу общества «Маккаби» в Германии не убедили объяснения Нуссаира Мазрауи.

Напомним, Мазрауи постом в соцсетях поддержал Палестину в конфликте с Израилем. После критики СМИ в свой адрес защитник прокомментировал свою позицию: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе».

«Нам не обязательно говорить о «Баварии», речь о самом игроке, о том, что вкладывается в его уста. В конце концов, Мазрауи лишь говорит, что осуждает терроризм. Ни слова о резне, никаких соболезнований. Ни разу не упоминается Израиль. Конечно, ведь существование Израиля как государства можно вообще не признавать.

Самое главное, что он так и не извинился. [Действия] ХАМАС также не осуждаются. Это заявление совершенно ни о чем мне не говорит. Это очень деструктивно.

Мы знаем, что «Бавария» делала много добрых дел, всегда стремилась быть ближе к еврейской общине, к Израилю. Но в чем смысл, если ведущие спортсмены клуба, зарабатывающие миллионы, публикуют подобные сообщения? Они противоречат нашей работе, которую мы выполняем ежедневно. Мы наводим мосты, хотим избавиться от предрассудков, но этот пост растоптал все», – сказал Алон Мейер в эфире телеканала ZDF.

Глава общества «Маккаби» о поддержавшем Палестину Мазрауи: «Неприемлемо, что «Бавария» позволила ему играть без последствий. Такие посты наносят огромный ущерб клубу, Бундеслиге и всему обществу»

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44 комментария

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KonradMillius
Мне даже нравится как евреи всех подряд унижают в Германии)) Шольц вон сегодня даже кипу надел.....))
+54
-14
+40
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Born is the King
Какие же евреи жестокие
+31
-12
+19
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Bayern2004
Ответ KonradMillius
Мне даже нравится как евреи всех подряд унижают в Германии)) Шольц вон сегодня даже кипу надел.....))
И это ещё не поступала информация о состоянии крайней плоти бундесканцлера...
+17
-6
+11
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Джиза
Ответ kazus
А кто добрые?
Юрген Клоп
+11
-1
+10
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WizerionII
Ответ il buono
Если не осуждаешь никого, расскажи тогда, пожалуйста, как бороться с террористической организацией, которая прячется за спинами мирных жителей?
Если ты начнешь гораздо серьезнее изучать этот конфликт, то узнаешь то, что ХАМАС был создан самим Израилем. Так вот ответ на твой вопрос. Чтобы не бороться с террористами, не нужно их создавать.
+16
-7
+9
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Клирик
Мы наводим мосты, хотим избавиться от предрассудков, но этот пост растоптал все», – сказал Алон Мейер в эфире телеканала ZDF.
…......
Не от постов гибнут люди, и не мосты вы не наводите, а разрушаете, вместе с домами мирных жителей. Офигевший лицемер, конечно.

Если что никого не оправдываю по обе стороны.
+16
-9
+7
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Angusht_17
так вы оккупанты, ввели военное управление на Западном берегу, строите там всё новые поселения. После этого вас трудно считать жертвой
+20
-13
+7
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deadjoker
Ответ KonradMillius
Мне даже нравится как евреи всех подряд унижают в Германии)) Шольц вон сегодня даже кипу надел.....))
Надо было Кипу с шароварами, было бы красиво :)
+7
-3
+4
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Гусеконь
то ли дело евреи делают тоже самое, но со своей стороны
+11
-7
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Red Sonya
Судя по комментариям тут ячейка хамас
+5
-2
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Kit244098
Обычная еврейская болтология. Ну как хочется этому деятелю чтобы все ходили строем и пели хором. Прямо как у Полыхаева из Золотого теленка: В ответ на гнусные происки сантехника, потребовавшего оплаты сверхурочных, мы, геркулесовцы, как один ответим...")) Дядя видимо забыл, что базой западной цивилизации является не коллективизм, а индивидуализм. Коллективизм, это в совок с его сельской общиной. В Европе или в Штатах такое не проканает. Не то у них воспитание. Так что все его крики - мимо кассы))
+16
-13
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kazus
Ответ Born is the King
Какие же евреи жестокие
А кто добрые?
+4
-2
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votbelnas
Ответ WizerionII
Если ты начнешь гораздо серьезнее изучать этот конфликт, то узнаешь то, что ХАМАС был создан самим Израилем. Так вот ответ на твой вопрос. Чтобы не бороться с террористами, не нужно их создавать.
есть официальные подтверждения что Израиль создал Хамас? если да, пришлите пожалуйста
+3
-2
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saionera
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Ответ Red Sonya
Судя по комментариям тут ячейка хамас
а что должна быть еврейская что ли
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Юрий Гаврилов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Запад в защите демократии (читай – интересов США) погряз в круговой поруке и жажде коллективной ответственности.
И эти "демократы" ещё и Союз в этом обвиняли.
Лицемеры! ...и даже не двуликие, а тысячеликие.
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Шамсутдин
Ответ il buono
Если не осуждаешь никого, расскажи тогда, пожалуйста, как бороться с террористической организацией, которая прячется за спинами мирных жителей?
а как быть народу, который лишили всех прав, забирают территории и дома, объявляя себя поселенцами живут у них дома, сажают в тюрьмы и держат там годами без объявления войны... 6 млн палестинцев живут в качестве беженцев в других странах. как им быть, может подскажете?
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Клирик
Ответ WizerionII
Если ты начнешь гораздо серьезнее изучать этот конфликт, то узнаешь то, что ХАМАС был создан самим Израилем. Так вот ответ на твой вопрос. Чтобы не бороться с террористами, не нужно их создавать.
США подтверждает!))
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savik-A.M.
да уже каждый вы.... р этого "клиента " выводить в главные , он по факту вобще никто , в Германии на данный момент евреи 0.1 процента населения , а сколько из них состоит в этом "спортивном" сообществе , да максимум 1% от 0.1%
а его тут выкладывают беспрерывно , он вобще какой то не понятный еврейский националист за которым никого
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VladislavZ
Ответ Kit244098
Обычная еврейская болтология. Ну как хочется этому деятелю чтобы все ходили строем и пели хором. Прямо как у Полыхаева из Золотого теленка: В ответ на гнусные происки сантехника, потребовавшего оплаты сверхурочных, мы, геркулесовцы, как один ответим...")) Дядя видимо забыл, что базой западной цивилизации является не коллективизм, а индивидуализм. Коллективизм, это в совок с его сельской общиной. В Европе или в Штатах такое не проканает. Не то у них воспитание. Так что все его крики - мимо кассы))
«В Европе или в Штатах такое не проканает.» — обобщать любят те, кто дальше своего Урюпинска не выезжал
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a2wai
Ответ Rio de Janeiro
Да вас даже наш национальный лидер не поддержал при том что он давно корешится с Биби и всегда был за развитие отношений с Израилем
Настолько национальный лидер за развитие отношений, что в прошлом году чуть не хлопнул весь Сохнут на территории РФ)
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Семён Жуйло
Ответ savik-A.M.
да уже каждый вы.... р этого "клиента " выводить в главные , он по факту вобще никто , в Германии на данный момент евреи 0.1 процента населения , а сколько из них состоит в этом "спортивном" сообществе , да максимум 1% от 0.1% а его тут выкладывают беспрерывно , он вобще какой то не понятный еврейский националист за которым никого
0,3% Но одна маленькая ложечка г. в бочке мёда, делает всю бочку непригодной.
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Денис Давыдов
Ответ KonradMillius
Мне даже нравится как евреи всех подряд унижают в Германии)) Шольц вон сегодня даже кипу надел.....))
а чё надеть кипу это какое-то унижение? вы бы хоть антисемитизм пытались скрыть шоли, палитесь на ровном месте
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Добрый_Ээх
Ответ deadjoker
Надо было Кипу с шароварами, было бы красиво :)
и пейсы с вышиванкой
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Tiffozi from US
Ответ Bayern2004
И это ещё не поступала информация о состоянии крайней плоти бундесканцлера...
🤓
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eao79rus
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kazus
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ты вот оскорбил человека. Сможешь объяснить почему он антисемит?
Если читал его удалённый коммент там всё было написано.
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kazus
Ответ eao79rus
Комментарий удален модератором
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oliknep
"сектора Газа и палестина должны быть уничтожены со всем населением. это будет справедливой расплатой за поддержку Хамас" так по мнению евреев должен вопить весь мир, кто против этого лозунга тот террорист или пособник террористов. пропаганда сделает свое дело, даже если СГ сравняют с землёй со всеми его жителями через два месяца про это никто не вспомнит, а если вспомнит будет уничтожен морально или физически
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