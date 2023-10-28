Орлов о «Спартаке»: «Чем дольше Абаскаль продержится, тем лучше для клуба. Игра привлекательна, Гильермо – способный тренер»
Геннадий Орлов назвал Гильермо Абаскаля способным тренером.
– В последнее время очень популярно мнение, что если бы на месте Абаскаля был русский тренер, его бы давно уволили. Согласны с этим?
– У Федуна точно бы уволили. Но сейчас у «Спартака» другие руководители. Чем дольше Абаскаль продержится, тем будет лучше для клуба. Даже если они не станут чемпионами.
Игра «Спартака» привлекательна. И молодые прогрессируют. Литвинов и Пруцев, например. Абаскаль – способный тренер. В нем что-то точно есть, – сказал комментатор.
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