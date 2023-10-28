Орлов о «Спартаке»: «Чем дольше Абаскаль продержится, тем лучше для клуба. Игра привлекательна, Гильермо – способный тренер»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов назвал Гильермо Абаскаля способным тренером.

– В последнее время очень популярно мнение, что если бы на месте Абаскаля был русский тренер, его бы давно уволили. Согласны с этим?

– У Федуна точно бы уволили. Но сейчас у «Спартака» другие руководители. Чем дольше Абаскаль продержится, тем будет лучше для клуба. Даже если они не станут чемпионами.

Игра «Спартака» привлекательна. И молодые прогрессируют. Литвинов и Пруцев, например. Абаскаль – способный тренер. В нем что-то точно есть, – сказал комментатор.

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23 комментария

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Shumi-jr
Ответ Quiet Dad
для Зенита всё равно кто там тренер.
Для Зенита важнее, кто управляет государством
+23
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Quiet Dad
Ответ Игорь Голов
Смысл сказанного Орловым: "Чем дольше Абаскаль продержится, тем лучше для Зенита."
для Зенита всё равно кто там тренер.
+12
-2
+10
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Ельдар Таймов
согласен,как никогда
+9
-2
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Waio
Чего все пристали к тренеру Спартака? Играют не хуже других команд-соседей по таблице, есть возможности для роста.
+5
-2
+3
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Игорь Голов
Смысл сказанного Орловым: "Чем дольше Абаскаль продержится, тем лучше для Зенита."
+7
-5
+2
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Олег Попов
Хитрит дядя Гена, хочет чтоб Спартак по дольше не расставался с абаскалем и был подальше от зенита
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Архитектор Мендисабаль
Геннадий Сергеевич, желающий добра Спартаку...Ну да...
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Роман Комаров
во врет дед
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андрей лазовский
Геннадий Сергеевич, ты ли это?
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i.ivanov...russia.dca......
Абаскаль лучше не только для Спартака, но и для всех российских болельщиков. А что - и весело, да и вообще, чисто поржать
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Ленид Вилькин
,,В Абаскале что то есть,, Сегодня и увидим что ...😀
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z.e.r.o
Дед адекватен в последнее время
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Абаскаль отличный тренер, молодой, но некоторые его решения по составу просто радуют...)
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KTK
Интересная формулировка - продержаться
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СССР цэ европа! - скакал?
Чем дольше- Тем лучше для зенита?
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Остап Бендер Сгибальщик
всем лучше,чо уж там)))
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