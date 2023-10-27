Зампред Госдумы Жуков об Абаскале: «Спартак» играет не очень хорошо. Я за то, чтобы тренировал истинный спартаковец»
Александр Жуков недоволен игрой «Спартака» при Гильермо Абаскале.
– Мне не очень нравится, как играет «Спартак». Убирать или нет Абаскаля, это вопрос к руководству. Но осенью команда играет не очень хорошо – скажем прямо. Но мне кажется, что до зимы кто‑то вряд ли будет убирать тренера.
– Не удивляет, что Абаскаль перестал доверять капитану Георгию Джикии?
– По составу вообще масса вопросов к Абаскалю. Он не ставил Литвинова, который один из лучших. Еще и с Соболевым конфликт.
– Как вам идея, чтобы в команду пришел Станислав Черчесов?
– Я всегда за то, чтобы команду тренировал спартаковец. Мне больше нравится, когда наши тренеры работают, которые истинные спартаковцы, – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака» «Матч ТВ».
Также почетный президент Олимпийского комитета России высказался об увлечении иностранными тренерами в России.
«Судьба тренера зависит не от его национальности, а от игры команды. Слухи об Абаскале идут, потому что «Спартак» играет не лучшим образом. У нас есть определенное увлечение иностранными тренерами.
На мой взгляд, у нас много своих тренеров, которые ничуть не хуже, на них стоит обращать больше внимания. Я применительно к Абаскалю говорил то же самое. Но дело не в том, что он иностранец, а конкретно в его тренерских способностях», – сказал Жуков Metaratings.ru.
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абаскаль - где-то 50-100 миллимостовых, я думаю
карпин - 5 децимостовых
саламыч - 0.7 мостовых, не меньше
Удачи рыжему