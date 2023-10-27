Зампред Госдумы Жуков об Абаскале: «Спартак» играет не очень хорошо. Я за то, чтобы тренировал истинный спартаковец»

Александр Жуков недоволен игрой «Спартака» при Гильермо Абаскале.

– Мне не очень нравится, как играет «Спартак». Убирать или нет , это вопрос к руководству. Но осенью команда играет не очень хорошо – скажем прямо. Но мне кажется, что до зимы кто‑то вряд ли будет убирать тренера.

– Не удивляет, что Абаскаль перестал доверять капитану Георгию Джикии?

– По составу вообще масса вопросов к Абаскалю. Он не ставил , который один из лучших. Еще и с конфликт.

– Как вам идея, чтобы в команду пришел ?

– Я всегда за то, чтобы команду тренировал спартаковец. Мне больше нравится, когда наши тренеры работают, которые истинные спартаковцы, – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик « » « ».

Также почетный президент Олимпийского комитета России высказался об увлечении иностранными тренерами в России.

«Судьба тренера зависит не от его национальности, а от игры команды. Слухи об Абаскале идут, потому что «Спартак» играет не лучшим образом. У нас есть определенное увлечение иностранными тренерами.

На мой взгляд, у нас много своих тренеров, которые ничуть не хуже, на них стоит обращать больше внимания. Я применительно к Абаскалю говорил то же самое. Но дело не в том, что он иностранец, а конкретно в его тренерских способностях», – сказал Жуков Metaratings.ru.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!