Зампред Госдумы Жуков об Абаскале: «Спартак» играет не очень хорошо. Я за то, чтобы тренировал истинный спартаковец»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Александр Жуков Георгий Джикия Матч ТВ Александр Соболев Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Жуков недоволен игрой «Спартака» при Гильермо Абаскале.

– Мне не очень нравится, как играет «Спартак». Убирать или нет Абаскаля, это вопрос к руководству. Но осенью команда играет не очень хорошо – скажем прямо. Но мне кажется, что до зимы кто‑то вряд ли будет убирать тренера.

– Не удивляет, что Абаскаль перестал доверять капитану Георгию Джикии?

– По составу вообще масса вопросов к Абаскалю. Он не ставил Литвинова, который один из лучших. Еще и с Соболевым конфликт.

– Как вам идея, чтобы в команду пришел Станислав Черчесов?

– Я всегда за то, чтобы команду тренировал спартаковец. Мне больше нравится, когда наши тренеры работают, которые истинные спартаковцы, – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака» «Матч ТВ».

Также почетный президент Олимпийского комитета России высказался об увлечении иностранными тренерами в России.

«Судьба тренера зависит не от его национальности, а от игры команды. Слухи об Абаскале идут, потому что «Спартак» играет не лучшим образом. У нас есть определенное увлечение иностранными тренерами.

На мой взгляд, у нас много своих тренеров, которые ничуть не хуже, на них стоит обращать больше внимания. Я применительно к Абаскалю говорил то же самое. Но дело не в том, что он иностранец, а конкретно в его тренерских способностях», – сказал Жуков Metaratings.ru.

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38 комментариев

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ygcn5c2ty9
зачем нам действительно хороший тренер? нужен спартаковец! Карпин, Аленичев это другое, вы не понимаете))
+46
-1
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Джованни Джованни
задолбали
+37
-1
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Bartez1986
Мостовой взял в руки телефон
+32
0
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Romano1985
Вы знаете нам тоже многие не нравятся там у вас … и как быть ?
+17
0
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Victor Pavlovuch
Как же достали речи о том , что Спартак должен тренировать спартакович! Радетили о Спартаке тренере - вспомните , кто отправил Спартак в пердив, а кто сделал из Спартака супер клуб? Вспомнили? Так что речь о тренере спартаче это бред сивой кобылы - нужен не спартач , а ТРЕНЕР ! Именно с большой буквы , а кто он будет абсолютно не имеет никакого значения! Тренеры спартачи Карпин, Черчесов - возродили супер клуб? Ха-ха!
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Femida_win
Какое недоразумение…Саламыч до сих пор безработный
+7
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Shock In
Не нужен профессионал, нужен чистокровный рус, который целует ромбик каждый день? Ага ага, очередные разговоры про верность...
+8
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Bartez1986
Мостовой взял в руки телефон
Мостовой не является истинным спартаковцем. Он истинный царь.
+6
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Glukinho
спартаковость надо мерять в мостовых
абаскаль - где-то 50-100 миллимостовых, я думаю
карпин - 5 децимостовых
саламыч - 0.7 мостовых, не меньше
+5
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haymaker
Всем плевать, за что ты
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Konstantin Zorin
Что за узколобость? Каррера был истинным спартаковцем? Да пофиг, кто будет тренировать Спартак, если он будет выигрывать трофеи.
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юра георгиевский
«Полевой командир» ... ?!
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Александр Романков
Заказуха пошла про Стаса...
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Tigo_Volchara93
Тяжелая артиллерия пошла в ход.
Удачи рыжему
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Красная стрела
Ну нам бы тоже хотелось, что б страной руководили кругом истинные патриоты. В том числе и сидели в думе.🤷🏿‍♂️Но они очень разбавлены желающими просто набивать карманы и дилетантами🤷🏿‍♂️
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Faulheit
есть на примете один тренер, истинный спартаковец с именем великого завоевателя
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юра георгиевский
Ответ Femida_win
Какое недоразумение…Саламыч до сих пор безработный
Так он, на него и намекает.
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конкретно, травить Абаскаля какая то забава новая, команда в поиске при не лучшей игре лидеров прошлых лет и конечно возможны перепады в игре и результатах...тренера однозначно оставить и дать спокойно работать!
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Олимпионик
С кем из истинных спартаковцев он в баньке побывал?
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Alexander Ilyin
Немало уже "истинных спартаковцев" успели облажаться во главе Спартака... Давайте лучше за тренерский уровень назначать
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Faust Doc
Люблю Спартак, это лучше чем цирк!
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Groznyi2024
А вот и организаторы чаепития приехали
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ta-tosha
Если прям истинный, то нужно воскрешать моего бывшего соседа Старостина :)
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hbone
Кому такая травля тренера Спартака выгодна? Кому выгодно, чтоб в клубе были конфликтные ситуации и из-за этого игра была нестабильной? Ну, придет спартаковец, и, как это обычно у всех команд бывает, случится несколько матчей без побед и яркой игры, уже будут такого спартаковца искать, который спартаковскее этого спартаковца?!
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Дмитрий Бирюков
Где же его взять-то, хорошего тренера-спартаковца :/
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