«Абаскаль не хочет, чтобы играли медиакоманды, но у него не спрашивали. Это решение Премьер-лиги, ей нужна международная история». Егоров о Кубке РПЛ

Дмитрий Егоров объяснил, почему медиафутбольные клубы не сыграют на Кубке РПЛ.

Ранее глава Winline Медиалиги Николай Осипов заявил, что против участия медиакоманд выступает главный тренер «Спартака» .

«Здесь ситуация простая. В недавних выпусках Николай Осипов все свалил на тренера « ». Однако я не думаю, что Абаскаль способен взять и отменить участие медийных клубов.

Да, Абаскаль – тот самый человек, который не допустил своих футболистов даже до участия в челленджах на прошлом Кубке РПЛ. И вряд ли он позволит основе «Спартака», как это сейчас делает «Динамо», сыграть с медийным клубом. Хотя они сейчас не так слабы, что доказала игра 2Drots с ЦСКА. Конечно же, Абаскаль, если бы его спросили, сказал бы, что не хочет, чтобы здесь играли медийные футбольные клубы. Но, во-первых, так сказал бы не только Абаскаль, а, во-вторых, у него и не спрашивали. Это решение российской Премьер-лиги.

РПЛ хочет вместо медиаклубов видеть на этом турнире клубы международные. Это могут быть турки, сербы. Любая команда, которая по уровню может не просто конкурировать, но и побеждать российские клубы, а также может привлечь внимание из других стран. РПЛ нужна международная история. РПЛ не нужен медиафутбол в таком формате», – сказал президент «Броуков».