«Абаскаль не хочет, чтобы играли медиакоманды, но у него не спрашивали. Это решение Премьер-лиги, ей нужна международная история». Егоров о Кубке РПЛ
Дмитрий Егоров объяснил, почему медиафутбольные клубы не сыграют на Кубке РПЛ.
Ранее глава Winline Медиалиги Николай Осипов заявил, что против участия медиакоманд выступает главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
«Здесь ситуация простая. В недавних выпусках Николай Осипов все свалил на тренера «Спартака». Однако я не думаю, что Абаскаль способен взять и отменить участие медийных клубов.
Да, Абаскаль – тот самый человек, который не допустил своих футболистов даже до участия в челленджах на прошлом Кубке РПЛ. И вряд ли он позволит основе «Спартака», как это сейчас делает «Динамо», сыграть с медийным клубом. Хотя они сейчас не так слабы, что доказала игра 2Drots с ЦСКА. Конечно же, Абаскаль, если бы его спросили, сказал бы, что не хочет, чтобы здесь играли медийные футбольные клубы. Но, во-первых, так сказал бы не только Абаскаль, а, во-вторых, у него и не спрашивали. Это решение российской Премьер-лиги.
РПЛ хочет вместо медиаклубов видеть на этом турнире клубы международные. Это могут быть турки, сербы. Любая команда, которая по уровню может не просто конкурировать, но и побеждать российские клубы, а также может привлечь внимание из других стран. РПЛ нужна международная история. РПЛ не нужен медиафутбол в таком формате», – сказал президент «Броуков».
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