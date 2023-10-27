«Абаскаль не хочет, чтобы играли медиакоманды, но у него не спрашивали. Это решение Премьер-лиги, ей нужна международная история». Егоров о Кубке РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Егоров Гильермо Абаскаль Winline Медиалига БроукБойз Николай Осипов Медиафутбол

Дмитрий Егоров объяснил, почему медиафутбольные клубы не сыграют на Кубке РПЛ.

Ранее глава Winline Медиалиги Николай Осипов заявил, что против участия медиакоманд выступает главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Здесь ситуация простая. В недавних выпусках Николай Осипов все свалил на тренера «Спартака». Однако я не думаю, что Абаскаль способен взять и отменить участие медийных клубов.

Да, Абаскаль – тот самый человек, который не допустил своих футболистов даже до участия в челленджах на прошлом Кубке РПЛ. И вряд ли он позволит основе «Спартака», как это сейчас делает «Динамо», сыграть с медийным клубом. Хотя они сейчас не так слабы, что доказала игра 2Drots с ЦСКА. Конечно же, Абаскаль, если бы его спросили, сказал бы, что не хочет, чтобы здесь играли медийные футбольные клубы. Но, во-первых, так сказал бы не только Абаскаль, а, во-вторых, у него и не спрашивали. Это решение российской Премьер-лиги.

РПЛ хочет вместо медиаклубов видеть на этом турнире клубы международные. Это могут быть турки, сербы. Любая команда, которая по уровню может не просто конкурировать, но и побеждать российские клубы, а также может привлечь внимание из других стран. РПЛ нужна международная история. РПЛ не нужен медиафутбол в таком формате», – сказал президент «Броуков».

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26 комментариев

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медиа футбол это любители и точка! сколько бы не пиарили это, ничего общего с профессиональный спортом не имеют и нужно понимать, что тренер профессионального клуба смотрит на всё иначе, чем болельщики...я лично против любого участия наших игроков в этих проектах...
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Tallos
Я не Абаскаль, но я тоже против медиафутбола в РПЛ
+63
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Владимир Молявин
Лучше с командами из Сербии и Турции играют, чем с недофутболистами из медиалиги.
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soldat2212
Ответ Faust Doc
Ржавый против российских медиа!
И молодец
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Шухрат Казыев
медиафутбол болельщикам нужен? Нет
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SGS55
Без фамилии спартаковского тренера это мнение кого либо, вообще,- заинтересовало?
+13
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Фан Рубина
Медиафутбольные клубы не сыграют в Кубке РПЛ, потому что никаким боком не относятся к РПЛ.
+10
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Пользователь Huawei
Медиа футбол-это как игра на гитаре в варежках.
+7
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Spartakus1984
Какого фига вы лезете в проф. футбол-если вы просто шоумены?
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Chelsea`s Lev
Мне не понятно, есть чёткая структура ещё при царе горохе: есть проф.лиги и любительские, которые получают право играть в низшей проф.лиге. Как раз команды из этих проф.лиг и должны играть в начальной стадии Кубков.... так как везде.
+5
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Spaten
Вон на снегу играйте 7х7 в хоккейные ворота. И хватит примазываться к проф футболу
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CrazyRamm
А кто-то спрашивал твоё мнение?
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Xm.md
На каком языке написан заголовок?
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Вячеслав Припузов
Нашли крайнего, у него нет полномочий принимать такие решения
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Сергей Жарковский
Пусть медиалига создаёт свой чемпионат и свой кубок, если там достаточно спонсоров.
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GrandPapa
«Абаскаль не хочет, чтобы играли медиакоманды, но у него не спрашивали. Это решение Премьер-лиги, ей нужна международная история». Прочитал заголовок, типа Абаскаль не хочет, а Премьер-лига хочет. Но где тут международная история? Медиалига вышла в космос? Ан нет, всё наоборот:)
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Йохан Чпохан
и правильно, что не поддерживает
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Borillaz
Да, хоспаде... Кони играли не то чтобы полноги, а просто на отвали. Кучу моментов не реализовали. А у дротов были два момента - и повезло. Любая (ЛЮБАЯ!!!) команда из рпл разнесет медийную, да даже, если на ж**у играть будут! А не просто выставочный матч. И отвалите уже от Абаскаля. Заказушники.
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Alexandr Sokolov
надоело это гавнище из всех утюгов уже
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sergspartak
как вы надоели со своей медиалигой
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Chelsea`s Lev
Ответ Spartakus1984
Какого фига вы лезете в проф. футбол-если вы просто шоумены?
...если у ПремьерЛиги есть цель доказать, что рус.проф-лиги это такое же шоу, как этот недо-футбик, то скоро так и будет
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deadjoker
А как связан лфл и международная история? :)
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Sinister Kid
Весь мир бы прильнул к экранам, смотря Кубок РПЛ с сербскими и белорусскими клубами
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Ненавидящий2.0
Ответ Chelsea`s Lev
Мне не понятно, есть чёткая структура ещё при царе горохе: есть проф.лиги и любительские, которые получают право играть в низшей проф.лиге. Как раз команды из этих проф.лиг и должны играть в начальной стадии Кубков.... так как везде.
Самый адекватный комментарий на ветке.
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