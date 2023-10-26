Гильермо Абаскаль: «Футбол – это марафон. Настоящие победы – в конце сезона»
Гильермо Абаскаль поделился мнением об эмоциях от побед и поражений.
«На результаты официальных матчей не стоит реагировать как недостаточно эмоционально, так и слишком эмоционально. Нужно быть стабильным и спокойным всегда. Даже когда победы идут одна за одной.
У нас, например, была домашняя серия из 15 матчей без поражений. В такие моменты важно сохранять холодную голову. Ты можешь чувствовать себя лучшим и забивать, но ты можешь проиграть. Также не стоит быть слишком драматичным. Надо сохранять баланс. Это нелегко, ведь все мы люди. Футбол – это всегда эмоции. И проявив эмоции, ты можешь за секунду потерять самообладание.
Важно успокаивать ребят словами, что у нас завтра тренировка, что все должны продолжать работу, что футбол – это марафон. Настоящие победы – в конце сезона.
Да, в начале могут быть как приятные моменты, так и поражения. Не завышать ожидания, не реагировать слишком эмоционально, всегда сохранять холодную голову, несмотря на чувства.
Конечно, нам грустно после поражений, но завтра новый тренировочный день. Мы очень рады победам, но завтра снова новый тренировочный день. Футбол не дает много времени», – сказал главный тренер «Спартака».
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Надеюсь , Абаскаль не хотел так намекнуть , что все закончится плохо для Спартака в конце сезона)
Шесть дней спустя назначен в другой швейцарский клуб — «Лугано». В последнем команда играет вничью с «Базелем» 2:2, проигрывая 0:2, но после игры президент «Лугано» отправляет тренера в отставку.
16 апреля 2020 года назначен новым главным тренером «Асколи». После возобновления сезона из-за COVID-19 и после двух поражений в двух матчах 22 июня 2020 года уволен.
В июне 2021 года возглавил греческий «Волос». В декабре 2021 года уволен.
В февраля 2022 года назначен и.о. главного тренера «Базеля», стал с клубом обладателем серебряных медалей. По окончании сезона как главный тренер не рассматривался.
10 июня 2022 года стал главным тренером московского «Спартака» и пока не уволен. Говорит, что лучшие времена еще не наступили, и что завтра будет лучше.
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