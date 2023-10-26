Гильермо Абаскаль: «Футбол – это марафон. Настоящие победы – в конце сезона»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль поделился мнением об эмоциях от побед и поражений.

«На результаты официальных матчей не стоит реагировать как недостаточно эмоционально, так и слишком эмоционально. Нужно быть стабильным и спокойным всегда. Даже когда победы идут одна за одной.

У нас, например, была домашняя серия из 15 матчей без поражений. В такие моменты важно сохранять холодную голову. Ты можешь чувствовать себя лучшим и забивать, но ты можешь проиграть. Также не стоит быть слишком драматичным. Надо сохранять баланс. Это нелегко, ведь все мы люди. Футбол – это всегда эмоции. И проявив эмоции, ты можешь за секунду потерять самообладание.

Важно успокаивать ребят словами, что у нас завтра тренировка, что все должны продолжать работу, что футбол – это марафон. Настоящие победы – в конце сезона.

Да, в начале могут быть как приятные моменты, так и поражения. Не завышать ожидания, не реагировать слишком эмоционально, всегда сохранять холодную голову, несмотря на чувства.

Конечно, нам грустно после поражений, но завтра новый тренировочный день. Мы очень рады победам, но завтра снова новый тренировочный день. Футбол не дает много времени», – сказал главный тренер «Спартака».

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38 комментариев

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Mbest77
Он даже марафон не бежал

- Александр из Москвы
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очень мудрые рассуждения и главное, тренер чётко понимает что один отрицательный результат это не трагедия, а работа над ошибками на следующий день..
+18
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Слава Паренюк
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очень мудрые рассуждения и главное, тренер чётко понимает что один отрицательный результат это не трагедия, а работа над ошибками на следующий день..
а почему ты не тренер Спартак а?
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Леван Мкртчян
Ответ </c/>
очень мудрые рассуждения и главное, тренер чётко понимает что один отрицательный результат это не трагедия, а работа над ошибками на следующий день..
Марафон -- это такая дистанция , пробежав которую , гонец тут же склеил коньки , рассказав весть о нападении на Греков.
Надеюсь , Абаскаль не хотел так намекнуть , что все закончится плохо для Спартака в конце сезона)
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MstAndreev
И никто так и не догадался, что он говорил о букмекерской конторе Марафон)
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Северный болельщик
Мостовой знает, что такое футбол, Гильермо
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ПивоВАР
Ответ Леван Мкртчян
Марафон -- это такая дистанция , пробежав которую , гонец тут же склеил коньки , рассказав весть о нападении на Греков. Надеюсь , Абаскаль не хотел так намекнуть , что все закончится плохо для Спартака в конце сезона)
Вообще то при нападении он пробежал около 200км. А марафонская дистанция была уже о сообщении после битвы и победы.
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Nogoi89
А, как же чемпионство в 3 туре? Все было зря?
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Faust Doc
Ответ Мексиканская песня
Комментарий удален пользователем
Напомню - РПЛ против оргазма!
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андрей лазовский
Рыжий марафонец в уши дует знатно
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Невский баклан
Почему тогда абасрался в конце прошлого сезона?!)
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Игорь Акимов
12 июня 2017 года назначен на пост главного тренера швейцарского клуба «Кьяссо». 4 апреля 2018 года после шести поражений в последних восьми матчах уволен.

Шесть дней спустя назначен в другой швейцарский клуб — «Лугано». В последнем команда играет вничью с «Базелем» 2:2, проигрывая 0:2, но после игры президент «Лугано» отправляет тренера в отставку.

16 апреля 2020 года назначен новым главным тренером «Асколи». После возобновления сезона из-за COVID-19 и после двух поражений в двух матчах 22 июня 2020 года уволен.

В июне 2021 года возглавил греческий «Волос». В декабре 2021 года уволен.

В февраля 2022 года назначен и.о. главного тренера «Базеля», стал с клубом обладателем серебряных медалей. По окончании сезона как главный тренер не рассматривался.

10 июня 2022 года стал главным тренером московского «Спартака» и пока не уволен. Говорит, что лучшие времена еще не наступили, и что завтра будет лучше.
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Кочевник56
ну что ещё вам в уши налить, борща на всех не хватит
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Святослав Хоробре
Ответ Mbest77
Он даже марафон не бежал - Александр из Москвы
С лобненским акцентом)
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Kranmeister
Ответ Северный болельщик
Мостовой знает, что такое футбол, Гильермо
Мостовой придумал футбол, Гильермо!
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Ответ Слава Паренюк
а почему ты не тренер Спартак а?
я как Мостовой без бумажки...
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Zenith forever
Абаскаль еще и болтлив, оказывается
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Олимпионик
Абаскаль не играл в футбол, он не может ничего понимать в марафоне.
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Bul.Bul
Филисоф, ёпта
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Никита Самарин
Классный формат👍, Спартак за такое видео точно можно похвалить. Буду ждать следующую серию.
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Alex Slobodskikh
Но мы-то знаем, что настоящие победы - это после третьего тура и в предсезонных кубках
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Счастье жить
Интурист хорошо говорит! (с)

бгг
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utsh44psmr
Откуда он знает, что такое марафон? Он же не легкоатлет.
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Мексиканская песня
Комментарий удален пользователем
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13ыйРычагЛапорты
Усатый шарлатан.
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