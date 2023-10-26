Абаскаль о русском менталитете: «Русские люди отдают все силы»
Гильермо Абаскаль высказался о русском менталитете.
«Русский менталитет силен тем, что русские люди отдают все силы. На любой тренировке наши парни показывают хороший настрой. С таким настроем можно добиваться хороших результатов.
При этом я не могу позволить кому‑то не выкладываться на 100%, потому что тогда мы не станем успешной и сильной командой.
Минимум – это выходить на поле и защищать красно‑белые цвета с честью, потому что за тобой стоит множество людей, которые отдают страсть, жизнь и воспоминания. Мы можем делать счастливыми множество людей каждый день. Но с этим, конечно же, приходит и давление», – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль.
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
Может просто нынешние хозяева страны перед глубинным народом не ставят глобальные и амбициозные задачи? Завозя пачками в страну дешевую бесправную рабочую силу и живя по принципу: продадим нефть и купим всё остальное. Плюс к этому ведут целенаправленную политику по подавлению любой инициативы от людей, а также потворствуют деградации, спаиванию и наркотизации коренного населения .
Во времена предыдущей более развитой цивилизации, при Советах русские, наряду с другими гражданами, вкалывали будь здоров.
Инфраструктуру и инженерные коммуникации отгрохали такие, что нынешние деятели до сих пор разрушить и разворовать не смогли, хотя упорно уже как пару десятилетий работают над этим.
Плюсую !!!!
Обидно , что все считают русского ленивым. Делают таким , но ещё не до конца довели.
>наряду с другмми гражданами
попался, новиопище, «более развитая цивилизация» и посадила страну на нефтяную иглу, а русские, как раз-таки, вкалывали и за себя, и за очень «трудолюбивых» граждан, которым твоя развитая цивилизация придумала государственность и отваливала гигантские дотации каждый год, быть может, русскому народу просто надоело впахивать на партократию с совковыми замашками и кормить то среднюю азию с прибалтикой и кавказом вместе с коммунистическими «братьями» по всему миру? причем усталость никуда не делась, ибо наше «неразвитое» государство продолжает заимствовать методы у развитейшего нежизнеспособного совка и вбухивает деньги на хотелки кадырова и прочих. с твоей логикой ты как раз должен хвалить глобальные и амбициозные задачи пу, ибо они буквально вторят совковым, только под другими наименованиями.
Миодраг Божович: «Русские зазнаются очень быстро, снижают требования к себе. В России чуть хорошо заиграл – возвышают до небес, а потом опускаешься в болото»
Абаскаль о русском менталитете: «Русские люди отдают все силы»
Что мы пыль и ботва,
А тем, кто не догнал,
Тем два восемь два.