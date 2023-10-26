Абаскаль о русском менталитете: «Русские люди отдают все силы»

Гильермо Абаскаль высказался о русском менталитете.

«Русский менталитет силен тем, что русские люди отдают все силы. На любой тренировке наши парни показывают хороший настрой. С таким настроем можно добиваться хороших результатов.

При этом я не могу позволить кому‑то не выкладываться на 100%, потому что тогда мы не станем успешной и сильной командой.

Минимум – это выходить на поле и защищать красно‑белые цвета с честью, потому что за тобой стоит множество людей, которые отдают страсть, жизнь и воспоминания. Мы можем делать счастливыми множество людей каждый день. Но с этим, конечно же, приходит и давление», – сказал главный тренер « » .

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