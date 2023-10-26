Абаскаль о русском менталитете: «Русские люди отдают все силы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о русском менталитете.

«Русский менталитет силен тем, что русские люди отдают все силы. На любой тренировке наши парни показывают хороший настрой. С таким настроем можно добиваться хороших результатов.

При этом я не могу позволить кому‑то не выкладываться на 100%, потому что тогда мы не станем успешной и сильной командой.

Минимум – это выходить на поле и защищать красно‑белые цвета с честью, потому что за тобой стоит множество людей, которые отдают страсть, жизнь и воспоминания. Мы можем делать счастливыми множество людей каждый день. Но с этим, конечно же, приходит и давление», – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль.

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28 комментариев

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Саша Пушкин
Ответ Spartakus1984
Комплимент, но как раз таки-мы русские ленивы мне кажется
Из чего можно сделать такой вывод?
Может просто нынешние хозяева страны перед глубинным народом не ставят глобальные и амбициозные задачи? Завозя пачками в страну дешевую бесправную рабочую силу и живя по принципу: продадим нефть и купим всё остальное. Плюс к этому ведут целенаправленную политику по подавлению любой инициативы от людей, а также потворствуют деградации, спаиванию и наркотизации коренного населения .
Во времена предыдущей более развитой цивилизации, при Советах русские, наряду с другими гражданами, вкалывали будь здоров.
Инфраструктуру и инженерные коммуникации отгрохали такие, что нынешние деятели до сих пор разрушить и разворовать не смогли, хотя упорно уже как пару десятилетий работают над этим.
+50
-9
+41
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jwbmwbqvih
Ответ Rhett Butler
Хах, а у нас наоборот принято считать, что они все безвольные... Тут я думаю он лукавит и в большей степени дает мессаж своим игрокам)
У вас?
+19
-3
+16
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Zenith forever
Абаскаль похоже умный и хороший человек, жаль что как тренер он еще очень сырой.
+20
-7
+13
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Владислав88
Ответ Саша Пушкин
Из чего можно сделать такой вывод? Может просто нынешние хозяева страны перед глубинным народом не ставят глобальные и амбициозные задачи? Завозя пачками в страну дешевую бесправную рабочую силу и живя по принципу: продадим нефть и купим всё остальное. Плюс к этому ведут целенаправленную политику по подавлению любой инициативы от людей, а также потворствуют деградации, спаиванию и наркотизации коренного населения . Во времена предыдущей более развитой цивилизации, при Советах русские, наряду с другими гражданами, вкалывали будь здоров. Инфраструктуру и инженерные коммуникации отгрохали такие, что нынешние деятели до сих пор разрушить и разворовать не смогли, хотя упорно уже как пару десятилетий работают над этим.
Не пару, а три десятилетия только
+8
-1
+7
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redwhiteteam
Ответ Саша Пушкин
Из чего можно сделать такой вывод? Может просто нынешние хозяева страны перед глубинным народом не ставят глобальные и амбициозные задачи? Завозя пачками в страну дешевую бесправную рабочую силу и живя по принципу: продадим нефть и купим всё остальное. Плюс к этому ведут целенаправленную политику по подавлению любой инициативы от людей, а также потворствуют деградации, спаиванию и наркотизации коренного населения . Во времена предыдущей более развитой цивилизации, при Советах русские, наряду с другими гражданами, вкалывали будь здоров. Инфраструктуру и инженерные коммуникации отгрохали такие, что нынешние деятели до сих пор разрушить и разворовать не смогли, хотя упорно уже как пару десятилетий работают над этим.
Согласен!!
Плюсую !!!!
Обидно , что все считают русского ленивым. Делают таким , но ещё не до конца довели.
+4
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</c/>
очень крутой формат придумал любимый клуб, 16 минут видео дали чёткое понимание того как идут процессы в клубе...я очень рад, продолжай любимый клуб!!!
+4
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ApXuMaHqPuT
Нам-то не гони! (с)😀
+6
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Антимосковский
Ответ Саша Пушкин
Из чего можно сделать такой вывод? Может просто нынешние хозяева страны перед глубинным народом не ставят глобальные и амбициозные задачи? Завозя пачками в страну дешевую бесправную рабочую силу и живя по принципу: продадим нефть и купим всё остальное. Плюс к этому ведут целенаправленную политику по подавлению любой инициативы от людей, а также потворствуют деградации, спаиванию и наркотизации коренного населения . Во времена предыдущей более развитой цивилизации, при Советах русские, наряду с другими гражданами, вкалывали будь здоров. Инфраструктуру и инженерные коммуникации отгрохали такие, что нынешние деятели до сих пор разрушить и разворовать не смогли, хотя упорно уже как пару десятилетий работают над этим.
>русские
>наряду с другмми гражданами
попался, новиопище, «более развитая цивилизация» и посадила страну на нефтяную иглу, а русские, как раз-таки, вкалывали и за себя, и за очень «трудолюбивых» граждан, которым твоя развитая цивилизация придумала государственность и отваливала гигантские дотации каждый год, быть может, русскому народу просто надоело впахивать на партократию с совковыми замашками и кормить то среднюю азию с прибалтикой и кавказом вместе с коммунистическими «братьями» по всему миру? причем усталость никуда не делась, ибо наше «неразвитое» государство продолжает заимствовать методы у развитейшего нежизнеспособного совка и вбухивает деньги на хотелки кадырова и прочих. с твоей логикой ты как раз должен хвалить глобальные и амбициозные задачи пу, ибо они буквально вторят совковым, только под другими наименованиями.
+7
-4
+3
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Владимир Молявин
Удачи, Гильермо!!!
+5
-2
+3
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Rhett Butler
Хах, а у нас наоборот принято считать, что они все безвольные... Тут я думаю он лукавит и в большей степени дает мессаж своим игрокам)
+9
-7
+2
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goshforever
Ответ Вячеслав Припузов
Абаскаль в Спартаке всерьёз и надолго, придёт время когда он назовет себя русским ....
Когда придёт в кассу Спартака за отступными при увольнении
+4
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Orgazmatron IGO
2 новости рядом:
Миодраг Божович: «Русские зазнаются очень быстро, снижают требования к себе. В России чуть хорошо заиграл – возвышают до небес, а потом опускаешься в болото»

Абаскаль о русском менталитете: «Русские люди отдают все силы»
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Таир Бакиев
Фигня, никогда русские не отдают все силы, лентяи еще те. НО вот как только припрет, то там можно и пятилетку за три года сделать. (отсюда кстати и всякие поговорки по типу "долго запрягают, но быстро едут") Возможно особенности выживания на севере.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Саша Пушкин
Из чего можно сделать такой вывод? Может просто нынешние хозяева страны перед глубинным народом не ставят глобальные и амбициозные задачи? Завозя пачками в страну дешевую бесправную рабочую силу и живя по принципу: продадим нефть и купим всё остальное. Плюс к этому ведут целенаправленную политику по подавлению любой инициативы от людей, а также потворствуют деградации, спаиванию и наркотизации коренного населения . Во времена предыдущей более развитой цивилизации, при Советах русские, наряду с другими гражданами, вкалывали будь здоров. Инфраструктуру и инженерные коммуникации отгрохали такие, что нынешние деятели до сих пор разрушить и разворовать не смогли, хотя упорно уже как пару десятилетий работают над этим.
У "бесправной рабочей силы" прав больше чем у Вас, если он изнасилует кого то - это изнасилование, если Вы за это его изобьете, то Россия многонациональная страна и основная статья будет разжигание межнациональной розни:))), а нанесение телесных так допом пойдёт.
+1
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Spartakus1984
Комплимент, но как раз таки-мы русские ленивы мне кажется
+12
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Сергей Ворошилов
Рыжий, веди команду!! Вперёд, Спартак! Давай, команда!!
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-= Masteryuga =-
Ответ Zenith forever
Абаскаль похоже умный и хороший человек, жаль что как тренер он еще очень сырой.
он умный и слукавил, а вот Божович рубит правду-матку (смотрим новость выше)
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romanisti89
и тут такой голос : забанили в кс
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-= Masteryuga =-
Божович: "Врешь, собака!" 😁
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Вячеслав Припузов
Абаскаль в Спартаке всерьёз и надолго, придёт время когда он назовет себя русским ....
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Саша Пушкин
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
У "бесправной рабочей силы" прав больше чем у Вас, если он изнасилует кого то - это изнасилование, если Вы за это его изобьете, то Россия многонациональная страна и основная статья будет разжигание межнациональной розни:))), а нанесение телесных так допом пойдёт.
Нам дают понять,
Что мы пыль и ботва,
А тем, кто не догнал,
Тем два восемь два.
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Ярыч бывалый
Ответ Антимосковский
>русские >наряду с другмми гражданами попался, новиопище, «более развитая цивилизация» и посадила страну на нефтяную иглу, а русские, как раз-таки, вкалывали и за себя, и за очень «трудолюбивых» граждан, которым твоя развитая цивилизация придумала государственность и отваливала гигантские дотации каждый год, быть может, русскому народу просто надоело впахивать на партократию с совковыми замашками и кормить то среднюю азию с прибалтикой и кавказом вместе с коммунистическими «братьями» по всему миру? причем усталость никуда не делась, ибо наше «неразвитое» государство продолжает заимствовать методы у развитейшего нежизнеспособного совка и вбухивает деньги на хотелки кадырова и прочих. с твоей логикой ты как раз должен хвалить глобальные и амбициозные задачи пу, ибо они буквально вторят совковым, только под другими наименованиями.
Кормили кого то взамен забирая все лучшее включая умы. Так будет точнее. Были общие цели, общая касса и общепит). А вот кто кассой заведовал тот и танцевал девушку так сказать.
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