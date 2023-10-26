Гильермо Абаскаль описал «Спартак» тремя словами.

О « » тремя словами

«Не знаю, как описать «Спартак» тремя словами. Три слова – слишком мало!

Для меня одно слово – это футбол, потому что здесь просто чувствуется запах футбола.

Еще одно слово – работа. Люди приходят сюда каждый день работать. Я очень это ценю. Мы можем изменить многое, даже поменять тренера, но «Спартак» – это работа. Здесь люди трудятся.

Третье слово – семья. После всех месяцев, поведенных вместе, мы каждый день чувствуем себя семьей, а это место – домом».

О том, что может его разозлить

«Меня может разозлить проявление непрофессионализма. Работа в футболе – одна из лучших и самых прекрасных в мире. Это привилегия. Каждый день.

У нас есть все необходимое, все сооружения, много людей, которые смотрят на нас с трибун, поддерживают нас, гонят нас вперед. Поэтому я не могу принять, если кто‑то не выкладывается на максимум.

Это даже не злит меня, это озадачивает. Почему? Ты здесь, у тебя есть все. Ты должен выполнять минимум без обсуждений. Ты должен прилагать усилия, должен чем‑то жертвовать. Потому что у нас есть все. Честно, у нас есть все. И иногда это тяжело понять», – сказал главный тренер «Спартака» .

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