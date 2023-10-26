Абаскаль о «Спартаке» тремя словами: «Футбол, работа, семья»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль описал «Спартак» тремя словами.

О «Спартаке» тремя словами

«Не знаю, как описать «Спартак» тремя словами. Три слова – слишком мало!

Для меня одно слово – это футбол, потому что здесь просто чувствуется запах футбола.

Еще одно слово – работа. Люди приходят сюда каждый день работать. Я очень это ценю. Мы можем изменить многое, даже поменять тренера, но «Спартак» – это работа. Здесь люди трудятся.

Третье слово – семья. После всех месяцев, поведенных вместе, мы каждый день чувствуем себя семьей, а это место – домом».

О том, что может его разозлить

«Меня может разозлить проявление непрофессионализма. Работа в футболе – одна из лучших и самых прекрасных в мире. Это привилегия. Каждый день.

У нас есть все необходимое, все сооружения, много людей, которые смотрят на нас с трибун, поддерживают нас, гонят нас вперед. Поэтому я не могу принять, если кто‑то не выкладывается на максимум.

Это даже не злит меня, это озадачивает. Почему? Ты здесь, у тебя есть все. Ты должен выполнять минимум без обсуждений. Ты должен прилагать усилия, должен чем‑то жертвовать. Потому что у нас есть все. Честно, у нас есть все. И иногда это тяжело понять», – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль.

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23 комментария

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IgorBudda
Мои 3 слова про Г. Абаскаля: позитивный, воспитанный, вовлечённый
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Spartakus1984
Ответ Трусики Бочкаревой
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Самый титулованный клуб страны(по чемпионствам), самый популярный,с самым великим тренером страны в прошлом, Романцевым.
+23
-3
+20
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Евгений Спирин
Сразу видно, что человек живёт своей работой. Молодец Гильермо.
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Владимир Молявин
Спасибо , тренер! Удачи тебе!!!
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работайте, братцы!
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Glukinho
Ответ IgorBudda
Мои 3 слова про Г. Абаскаля: позитивный, воспитанный, вовлечённый
молодой динамично развивающийся
+8
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DVS1
Ответ Альфред
Хороший парень!
Парень хороший, тренер плохой
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Konstantin Zorin
Может тогда пора всыпать кое-кому ремнём, по семейному? Ну, чтоб знали, кто в семье главный и работали качественнее на поле.
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Ебздрогыч
Главное, чтобы его работа в ближайшее время не закончилась другими тремя словами: чемодан, вокзал, Севилья
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Georgii Neverov
Если начинается в команде разлад это уже не семья, а чёрт его знает что...
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Ленид Вилькин
Ответ Tigo_Volchara93
А как же борщ, стеночки, забегания ?
Забег за стенку за борщом-Чемпионом Стал Притом ! 😀
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DVS1
Ответ Georgii Neverov
Если начинается в команде разлад это уже не семья, а чёрт его знает что...
Да уже разлад начался, еще с лета. Сейчас усугубляется. Сомневаюсь что в команде вообще кто-то воспринимает это чудо в виде тренера, ну кроме Денисова может быть)
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