«Барселона» за клевету по делу Негрейры подала свыше 20 исков против блогеров и журналистов: «Это уже дало свои плоды»
«Барселона» будет судиться с блогерами из-за дела Хосе Негрейры.
Как сообщил секретарь совета директоров Хосеп Кубельс, «блауграна» не оставит без внимания клевету и попытки испортить ее репутацию.
«Поданы иски против более чем 20 журналистов и YouTube-блогеров, и некоторые из них уже дали свои плоды и привели к исправлению ситуации», – заявил представитель «Барселоны».
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А тут сами приходите на ветку Барселоны, где нет упоминания о Реале вообще никакого, и что-то пишите про судейство другого матча, не связанного с Барсой )
Когда в следующий раз засомневаешься, для примера пересмотри момент с "рукой" Гави в первом туре с Хетафе, так же как это делал судья , побежавший смотреть ВАР.
И попытайся объсянить, как не слепой и не предвзятый судья мог увидеть там не ПЛЕЧО, А РУКУ после стольких повторов
Даже матчи не смотрю специально Мадрида как некоторые болельщики Реала смотрят матчи Барселоны )
Так что ваш комментарий просто в мимо )