«Барселона» за клевету по делу Негрейры подала свыше 20 исков против блогеров и журналистов: «Это уже дало свои плоды»

«Барселона» будет судиться с блогерами из-за дела Хосе Негрейры.

Как сообщил секретарь совета директоров Хосеп Кубельс, «блауграна» не оставит без внимания клевету и попытки испортить ее репутацию.

«Поданы иски против более чем 20 журналистов и YouTube-блогеров, и некоторые из них уже дали свои плоды и привели к исправлению ситуации», – заявил представитель «Барселоны».

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