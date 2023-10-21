«Барселона» за клевету по делу Негрейры подала свыше 20 исков против блогеров и журналистов: «Это уже дало свои плоды»

Теги Барселона Ла Лига происшествия Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» будет судиться с блогерами из-за дела Хосе Негрейры.

Как сообщил секретарь совета директоров Хосеп Кубельс, «блауграна» не оставит без внимания клевету и попытки испортить ее репутацию.

«Поданы иски против более чем 20 журналистов и YouTube-блогеров, и некоторые из них уже дали свои плоды и привели к исправлению ситуации», – заявил представитель «Барселоны».

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15 комментариев

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Кирилл
Ответ JENNINGS
Судя по тому, что мы сегодня увидели в Севилье, я очень сомневаюсь, что обвинения не беспочвенны
Вы же сами, когда болельщики или представители Барселоны говорят что-то в стиле «Перес во всем виноват» или как-то обвиняют в проблемах Мадрид, смеетесь и говорите что-то в стиле «только и мысли о Пересе и Реале» )

А тут сами приходите на ветку Барселоны, где нет упоминания о Реале вообще никакого, и что-то пишите про судейство другого матча, не связанного с Барсой )
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Ллб
Ответ JENNINGS
Судя по тому, что мы сегодня увидели в Севилье, я очень сомневаюсь, что обвинения не беспочвенны
Логика типичного местного мадридиста. Играют Севилья-Реал , да ещё и с Негрейрой у Барселоны нет никаких связей с 2018 года, но тут прилетает многозначительное " Судя по тому, что мы сегодня увидели в Севилье, я очень сомневаюсь, что обвинения не беспочвенны".
Когда в следующий раз засомневаешься, для примера пересмотри момент с "рукой" Гави в первом туре с Хетафе, так же как это делал судья , побежавший смотреть ВАР.
И попытайся объсянить, как не слепой и не предвзятый судья мог увидеть там не ПЛЕЧО, А РУКУ после стольких повторов
+15
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Фут.Боль
Каждый рычаг когда-то даёт свой плод. Народная каталонская мудрость.
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Кирилл
Ответ Shumi-jr
Т.е ты признаешь, что безвылазно сидишь на ветках Реала ?))
Я вообще не сижу на ветках Реала где не фигурирует Барселона - можете даже посмотреть все мои комментарии или эти же ветки, о которых говорите.
Даже матчи не смотрю специально Мадрида как некоторые болельщики Реала смотрят матчи Барселоны )

Так что ваш комментарий просто в мимо )
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Atash Yoldashow
Ответ войд
Какая клевета? Выплаты судьям официально показаны и доказаны мчк вместо того что признать что башляли всем свисткам ЛЛ,либо переводят стрелки,либо ноют)
Доказано ?😳 ты серьезно?
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Олег Петров
Ответ JENNINGS
Судя по тому, что мы сегодня увидели в Севилье, я очень сомневаюсь, что обвинения не беспочвенны
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JENNINGS
Ответ Олег Петров
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Олег Петров
Ответ JENNINGS
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Max Kirievsky
Ответ войд
Какая клевета? Выплаты судьям официально показаны и доказаны мчк вместо того что признать что башляли всем свисткам ЛЛ,либо переводят стрелки,либо ноют)
Вы не могли бы предоставить прямую ссылку на доказательства, где можно ознакомиться с материалами дела?
+6
-6
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