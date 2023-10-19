Судья по делу Негрейры и «Барсы» допустил коррумпированность некоторых арбитров. В судейском комитете считают обвинения беспочвенными и хотят опровержения

Теги Барселона Ла Лига Кубок Испании судьи Луис Медина Канталехо Федерация футбола Испании Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Судья по делу Негрейры не исключил причастности арбитров к коррупции.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Вчера действующего президента «Барселоны» Жоана Лапорту также обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год, поскольку срок давности для него не истек.

По мнению главы Следственного суда Барселоны, несмотря на отсутствие прямых доказательств того, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы принести «Барселоне» пользу через судейство, он не исключает, что обвиняемыми по делу о взяточничестве могут стать некоторые судьи. Агирре допускает, что судьи выносили решения в пользу «Барселоны» в ущерб соперникам «блауграны» по Ла Лиге и Кубку Испании.

«Это не означает, что каждый из судей был коррумпирован, но некоторые из них были причастны», – передает слова Агирре La Sexta.

По данным COPE, глава CTA Луис Медина Канталехо обратился к юристам RFEF, посчитав слова Агирре беспочвенными обвинениями. Комитет намерен потребовать опровержения, при этом не исключена подача иска в суд. Кроме того, в CTA «сыты по горло» дискриминацией 17 тысяч членов CTA.

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20 комментариев

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Bazilic
Ответ elkipalki
Факт передачи денег Негрейре есть. Негрейра и барса не могут толком объяснить за что были эти выплаты. Отчетов, о которых они говорят, не осталось. Миллионы платили, но отчетов по факту нет) То есть есть миллионы негрейре, а еще есть факты что арса била больше всех пенальти, в свои ворота получала меньше всего, с красными карточками таже история) сопоставить эти факты сможет бабуин, а уж судья точно сможет)
Все отчеты и диски Барса уже предоставила суду
В 2014 у Барсы украли чемпионство, отменив золотой гол Месси, нарисовав офсайд
Как это возможно?
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estiu estiu
несмотря на отсутствие прямых доказательств ! не исключает … могут … допускает … не означает… 🤡
+8
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WESTERN-
Больше всего смешит судья считает. Судья допускает.... Не знаю как там в Испании ну в России такие счёты и допуски спокойно опрокидываются. Решение всегда думаю принимается на основании доказательств иначе смысл этих сбросов. Почему до сих пор не публикуются доказательства? Столько новостей из ничего
+7
-3
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Даниял Капланов
Ахахахахахаххаха, что и требовалось доказать. Барсу просто пытаются утопить хотя бы своими домыслами, так как прямых доказательств так и не нашлось)
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Eden Hazard
Без всякого дела Негрейры очень глупо уверять что все 17+ тысяч членов СТА - ангелы как на подбор. Ну и как то глупо на главу суда подавать в суд)
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Sundance Neeskens
Ответ Футбол_это_жизнь
Логика - Судья ла лиги получает 12500 зарплаты и 4500 за каждый матч в месяц 3 раза отсудил + 13500 то есть 26К он получает в месяц или €312 000 в год Барса «заплатила» 7.7 судьям с 2001 по 2018 год. Это 17 лет. Кто станет рисковать своей карьерой, находясь под пристальным внимание общественности, прессы, надзорных органов чтобы получать меньше чем ты зарабатываешь?
Да у следственного судьи просто нет никаких доказательств и он пытается хоть за что-то уцепиться. Даже прокуратура Барселоны в такие крайности не впадала.
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Футбол_это_жизнь
Логика - Судья ла лиги получает 12500 зарплаты и 4500 за каждый матч в месяц 3 раза отсудил + 13500 то есть 26К он получает в месяц или €312 000 в год
Барса «заплатила» 7.7 судьям с 2001 по 2018 год. Это 17 лет. Кто станет рисковать своей карьерой, находясь под пристальным внимание общественности, прессы, надзорных органов чтобы получать меньше чем ты зарабатываешь?
+7
-6
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Футбол_это_жизнь
Судье осталось только заплакать и истерично требовать, чтобы Барсу наказали! Других аргументов не осталось! Местным после судьи готовиться!
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elkipalki
Ответ Даниял Капланов
Ахахахахахаххаха, что и требовалось доказать. Барсу просто пытаются утопить хотя бы своими домыслами, так как прямых доказательств так и не нашлось)
Факт передачи денег Негрейре есть. Негрейра и барса не могут толком объяснить за что были эти выплаты. Отчетов, о которых они говорят, не осталось. Миллионы платили, но отчетов по факту нет) То есть есть миллионы негрейре, а еще есть факты что арса била больше всех пенальти, в свои ворота получала меньше всего, с красными карточками таже история) сопоставить эти факты сможет бабуин, а уж судья точно сможет)
+15
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Футбол_это_жизнь
Ответ Сикарио
А причем здесь Россия к Испании вообще?
А причем тут ты, под новостью про Барселону?
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Футбол_это_жизнь
«Несмотря на отсутствие доказательств» - на этом шоу можно закрывать! В Штатах есть практика когда адвокатские конторы находят какой то большой косяк крупных компаний, объявляют кампании по поиски пострадавших - открывают судебное дело и мучают корпорации пока те не пойдут на вы плату пару сотен миллионов долларов и все пострадавшие получат по $1000,а адвокатская контора получит миллионы за свою работу!
Тут примерно такой же случай)))
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паяльная лампа
Ответ elkipalki
Факт передачи денег Негрейре есть. Негрейра и барса не могут толком объяснить за что были эти выплаты. Отчетов, о которых они говорят, не осталось. Миллионы платили, но отчетов по факту нет) То есть есть миллионы негрейре, а еще есть факты что арса била больше всех пенальти, в свои ворота получала меньше всего, с красными карточками таже история) сопоставить эти факты сможет бабуин, а уж судья точно сможет)
а бабуин не учитывает, что Барселона была одной из лучших команд Европы и подобные показатели по пенальти и красным достигались игровым превосходством?
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Flow market Victor Mercedes
Ответ elkipalki
Факт передачи денег Негрейре есть. Негрейра и барса не могут толком объяснить за что были эти выплаты. Отчетов, о которых они говорят, не осталось. Миллионы платили, но отчетов по факту нет) То есть есть миллионы негрейре, а еще есть факты что арса била больше всех пенальти, в свои ворота получала меньше всего, с красными карточками таже история) сопоставить эти факты сможет бабуин, а уж судья точно сможет)
а ты прям отмывая деньги сразу же все карты раскроешь перед судом)
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