Судья по делу Негрейры и «Барсы» допустил коррумпированность некоторых арбитров. В судейском комитете считают обвинения беспочвенными и хотят опровержения

Судья по делу Негрейры не исключил причастности арбитров к коррупции.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Вчера действующего президента «Барселоны» Жоана Лапорту также обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год, поскольку срок давности для него не истек.

По мнению главы Следственного суда Барселоны, несмотря на отсутствие прямых доказательств того, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы принести «Барселоне» пользу через судейство, он не исключает, что обвиняемыми по делу о взяточничестве могут стать некоторые судьи. Агирре допускает, что судьи выносили решения в пользу «Барселоны» в ущерб соперникам «блауграны» по и Кубку Испании.

«Это не означает, что каждый из судей был коррумпирован, но некоторые из них были причастны», – передает слова Агирре La Sexta.

По данным COPE, глава CTA Луис Медина Канталехо обратился к юристам RFEF, посчитав слова Агирре беспочвенными обвинениями. Комитет намерен потребовать опровержения, при этом не исключена подача иска в суд. Кроме того, в CTA «сыты по горло» дискриминацией 17 тысяч членов CTA.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию