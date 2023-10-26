Мостовой о заявке на проведение Евро в России: «Это дела РФС, они же все в футболе разбираются там»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой прокомментировал идею проведения чемпионата Европы в России.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что союз готов подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году. Ранее исполком УЕФА признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро‑2028 или Евро‑2032 «неподходящей».

– Кажется ли вам, что отклонение заявки на Евро‑2028 очевидно?

– Для меня было очевидно еще год назад. Отклоняют, и пока ничего не меняется. К 2028 году вряд ли что‑то изменится. Мне тяжело разговаривать на эту тему.

– Считаете ли целесообразной подачу заявок на проведение чемпионата Европы 2036 или 2040 года?

– Это дела РФС, они же все в футболе разбираются там, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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14 комментариев

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Очки Дани Алвеса
А РФС ТО ВАШ ЭТОТ В ФУТБОЛ ВООБЩЕ ИГРАЛ? ТО-ТО ЖЕ
+18
-2
+16
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Hitgoe Himgob
Ответ Михаил Опякин
Так, Царю позвонили, теперь Ловчев, Кавазашвили, Тихонов и далее по списку
Терюшков, Свищев, Вяльбе, Журова, ну и Кожевников контрольный
+8
0
+8
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Михаил Опякин
Так, Царю позвонили, теперь Ловчев, Кавазашвили, Тихонов и далее по списку
+7
0
+7
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Politruk
Надо же как-то обосновывать работу международного отдела. Вот заявку на Евро готовили.
+5
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Сергей Жарковский
Подача заявок РФС напоминает того петуха: я прокукарекал, а там, хоть не рассветай.
+3
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Архитектор Мендисабаль
Да с чего им там разбираться-то, они чеканить не умеют.
+2
0
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Леонид Матросов
Опять врубил свою шарманку.
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marshalericsson1357
"Они же все в футбол играли раньше"
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Алексей Петров
А почему..?
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Andy Tucker
я думаю больше шансов на объединенный чемпионат в 2036. если конечно кому-то футбол ещё будет нужен
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Ready2riot
И чеканить не умеют (
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GenchiK
Самый главный футбольный специалист страны, разбирающийся в футболе...да ещё и поигравший. Мостовой, смени пластинку, достал.
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Kirkorofff
Ответ Hitgoe Himgob
Терюшков, Свищев, Вяльбе, Журова, ну и Кожевников контрольный
Всм? А как же Пономарёв?
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