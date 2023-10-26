Мостовой о заявке на проведение Евро в России: «Это дела РФС, они же все в футболе разбираются там»
Александр Мостовой прокомментировал идею проведения чемпионата Европы в России.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что союз готов подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году. Ранее исполком УЕФА признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро‑2028 или Евро‑2032 «неподходящей».
– Кажется ли вам, что отклонение заявки на Евро‑2028 очевидно?
– Для меня было очевидно еще год назад. Отклоняют, и пока ничего не меняется. К 2028 году вряд ли что‑то изменится. Мне тяжело разговаривать на эту тему.
– Считаете ли целесообразной подачу заявок на проведение чемпионата Европы 2036 или 2040 года?
– Это дела РФС, они же все в футболе разбираются там, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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