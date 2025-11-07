«Игроки съедают перец чили и получают суперсилу – как Астерикс!» Сборная России показала к промо к матчам с Перу и Чили

Сборная России опубликовала промо к матчам против Перу и Чили.

Ранее стал известен состав сборной России на товарищеские матчи против команд Перу и Чили.

Национальная команда опубликовала промо-ролик в преддверии матчей, в котором приняли участники Иван Сергеев , Данил Круговой и Игорь Дивеев .

Футболисты предстали в ролях отдыхающих, друидов и музыкантов.