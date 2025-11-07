Йоро не жалеет, что выбрал «МЮ», а не «Реал»: «Не рассчитывал, что закончим на 15-м месте первый сезон, но это топ-клуб»
Лени Йоро: Не жалею о переходе в «Манчестер Юнайтед».
Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро заявил, что не сожалеет о переходе в английский клуб, несмотря на интерес «Реала».
«Я никогда не испытывал чувства сожаления. Иногда бывают плохие сезоны, но это топ-клуб.
Я знал о проекте клуба еще до своего переходе. Конечно, я не мог рассчитывать на то, что первый сезон мы закончим на 15-м месте. Но с такими вещами тоже приходится считаться.
Директор клуба, тренер, все игроки каждый день подталкивают друг друга вперед. Мы уверены в клубе. Нужно каждый день держать голову поднятой и выкладываться.
Мной интересовались не только «Реал» и «Манчестер Юнайтед», но и другие клубы. Мой выбор – «Манчестер Юнайтед», и я доволен этим», – сказал Лени Йоро.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости