Мареска о критике Руни: «Невозможно играть с одними игроками 65 матчей за сезон. Много лет назад футбол был другим, не таким физически сложным – сейчас все изменилось»
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил высказывание Уэйна Руни, который раскритиковал регулярную ротацию состава лондонского клуба.
«Я уже много раз говорил, что мы живем в эпоху, когда каждый может говорить что хочет. Я это уважаю.
Когда ставишь в состав Андрея Сантоса, игрока сборной Бразилии, Джоррела Хато, игрока сборной Нидерландов, Эстевао, игрока сборной Бразилии – это не ротация. Они хорошие футболисты, талантливые, молоды. Нужно давать им возможность ошибаться, чтобы стать лучше. То же самое было и с Джошем Ачимпонгом.
Но я понимаю, что когда ты не выигрываешь, проблема в ротации или других вещах.
На мой взгляд, невозможно играть с одними и теми же игроками 65 матчей за сезон, будь то Лига чемпионов или АПЛ
Футбол был другим много лет назад. Я играл 20 лет. Футбол не был таким физически сложным, сейчас все изменилось. Нужно ротировать состав.
В феврале и марте, когда наступает спринт, вероятно, придется мыслить по-другому, но сейчас нужно мыслить так, будто это гонка на длинную дистанцию», – сказал Энцо Мареска.