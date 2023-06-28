Мостовой о Мажиче: «Ничего не изменится. Рядом с судьями должны быть люди, всю жизнь игравшие в футбол. Они уменьшат количество ошибок»
Александр Мостовой высказался о назначении Милорада Мажича начальником российских судей.
Сербский арбитр возглавил департамент судейства РФС.
«От перестановки слагаемых сумма не меняется. Не вижу разницы между людьми, которые были и каждый год менялись, с теми, кто пришел сейчас. Пришел ВАР на помощь, но даже он беспомощен зачастую в судейских решениях.
Если мы хотим уменьшить количество ошибок, то рядом с судьями должны быть люди, которые всю жизнь играли в футбол. Они не исключат все ошибки, но уменьшат их количество.
С приходом Мажича с судейством в России ничего не изменится», – сказал бывший игрок сборной России.
Новый босс российских судей – серб Милорад Мажич. Что о нем известно?
Ты говоришь о палаче?
Что вы, я его совершенно не знаю с этой стороны."
"Обыкновенное чудо" хф
Подскажите, у меня одного стала появляться сраная реклама яндекса на спортсе?