Мостовой о Мажиче: «Ничего не изменится. Рядом с судьями должны быть люди, всю жизнь игравшие в футбол. Они уменьшат количество ошибок»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Александр Мостовой Милорад Мажич видеоповторы Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о назначении Милорада Мажича начальником российских судей.

Сербский арбитр возглавил департамент судейства РФС.

«От перестановки слагаемых сумма не меняется. Не вижу разницы между людьми, которые были и каждый год менялись, с теми, кто пришел сейчас. Пришел ВАР на помощь, но даже он беспомощен зачастую в судейских решениях.

Если мы хотим уменьшить количество ошибок, то рядом с судьями должны быть люди, которые всю жизнь играли в футбол. Они не исключат все ошибки, но уменьшат их количество.

С приходом Мажича с судейством в России ничего не изменится», – сказал бывший игрок сборной России. 

Новый босс российских судей – серб Милорад Мажич. Что о нем известно?

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21 комментарий

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УсыЧерчесова
Мостовой не только великий тренер, но и будущий глава судейства?
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T622222
Во куда метит! Понял что лицензию тренера не осилить и теперь в судьи. Главное чтобы не в федеральные ))))
+9
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Собиратель хаоса
Ответ maks44
Для человека 20 лет игравшего на высшем уровне маловато будет. Надо Мостового президентом РФС ставить.
Учитывая, что Мостовой играл в Европе, я бы на месте Чеферина уже начинал нервничать😄
+7
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+7
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maks44
Ответ Собиратель хаоса
Учитывая, что Мостовой играл в Европе, я бы на месте Чеферина уже начинал нервничать😄
Да. Тем более, что этот Чеферин вообще в футбол не играл.
+3
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Алекс Ну
Забыл уточнить: - двадцать лет игравшие в футбол на высшем уровне:)
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maks44
Ответ УсыЧерчесова
Мостовой не только великий тренер, но и будущий глава судейства?
Для человека 20 лет игравшего на высшем уровне маловато будет. Надо Мостового президентом РФС ставить.
+3
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T622222
Ответ Алекс Ну
Забыл уточнить: - двадцать лет игравшие в футбол на высшем уровне:)
В Сельте тоже как условие )
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AIBOLIT66
"Это должен быть человек доказавший свою преданность, знание жизни, распорядительность и находящийся при короле...
Ты говоришь о палаче?
Что вы, я его совершенно не знаю с этой стороны."
"Обыкновенное чудо" хф
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Осоавиахим
Это он на Комличенко и Соболева намекает?
+1
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Артур Артур
Заранее извиняюсь
Подскажите, у меня одного стала появляться сраная реклама яндекса на спортсе?
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T622222
Во куда метит! Понял что лицензию тренера не осилить и теперь в судьи. Главное чтобы не в федеральные ))))
+1
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Andrey Mirny
Дозируйте Мостового, пожалуйста. Перебор в последние дни
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vik444
Такое впечатление как ВАР ввели плакаться все стали больше.
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Axmat Cecenov
Для того чтобы работать грузчиком, случайно ненужно футбольное прошлое, чтобы играли всю жизнь футбол?
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Marcus-light
Мне кажется Мостового уже можно успешно заменить чат-ботом
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Сергей Жарковский
Теперь Мостовой уже не царь, а Ваша Честь?!
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Red devi1
Выглядит как прогрев места))
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svft
закралась мысль: а есть ли вообще Мостовой? вдруг это давно ИИ за него вещает?
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УсыЧерчесова
Ответ maks44
Для человека 20 лет игравшего на высшем уровне маловато будет. Надо Мостового президентом РФС ставить.
на РФС остановимся или сразу в Кремль позвоним?
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Доктор Верховцев
Теперь к судьям намылился?
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