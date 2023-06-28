Мостовой о Мажиче: «Ничего не изменится. Рядом с судьями должны быть люди, всю жизнь игравшие в футбол. Они уменьшат количество ошибок»

Александр Мостовой высказался о назначении Милорада Мажича начальником российских судей.

Сербский арбитр возглавил департамент судейства .

«От перестановки слагаемых сумма не меняется. Не вижу разницы между людьми, которые были и каждый год менялись, с теми, кто пришел сейчас. Пришел ВАР на помощь, но даже он беспомощен зачастую в судейских решениях.

Если мы хотим уменьшить количество ошибок, то рядом с судьями должны быть люди, которые всю жизнь играли в футбол. Они не исключат все ошибки, но уменьшат их количество.

С приходом Мажича с судейством в России ничего не изменится», – сказал бывший игрок сборной России.

Новый босс российских судей – серб Милорад Мажич. Что о нем известно?