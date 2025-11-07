Директор по инфраструктуре РПЛ о матче «Крылья» – «Зенит»: «Какие-то зоны поля имеют проблемы, но визуально лучше, чем было. Увидели стабильные показатели – поле способно принять футбол»

Игорь Коновалов: Поле способно принять матч «Крылья Советов» – «Зенит».

Директор по инфраструктуре и безопасности РПЛ Игорь Коновалов высказался о проведении матча Мир РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом » после осмотра поля в Самаре.

– Как принималось решение не переносить матч с «Зенитом» из Самары? На какие критерии обращали внимание?

– Решение принимается комиссией РПЛ. Она состоит из экспертов, которые имеют агротехническое образование.

Сегодня был осуществлен приезд экспертов на стадион. Были проведены манипуляции по измерению плотности газона и устойчивости поверхности поля на разрыв.

Это основные характеристики, которые свидетельствуют о качестве поля, его травмобезопасности для игроков. Чтобы мы были уверены, что поле нагрузку выдержит, а игроки имеют минимальные риски получения травм от состояния газона.

Мы провели измерения всей поверхности поля. Это не одна точка: угловые зоны, штрафные, центральная. Сделали по полю несколько измерений.

Мы увидели достаточно стабильные показатели, которые превышают не только минимальные критерии, но и близки к средним значениям полей в это время года. По качественным показателям поле способно принять футбол и безопасно для проведения матча.

Эстетика поля, конечно, это история разноплановая. Мы можем смотреть на поле под разными углами зрения, под разным освещением. Какие-то зоны поля имеют определенные проблемы. Но визуальное состояние поля сегодня стало лучше, чем было вчера. Трава после нагрузки.

Проведение определенных работ, которые коллеги осуществляли в ночь и сегодня с утра, помогло частично восстановить картинку, оживить травостой. Дальнейшие мероприятия ими тоже будут проводится.

Комплекс мероприятий агротехнических с лигой обсужден.

Мы надеемся на то, что при соблюдении всех этих условий, через определенный период времени мы вернем этому газону изумрудный равномерный цвет и эстетика газона никого не будет смущать, – сказал Игорь Коновалов.