Мостовой о лицензии: «Начинаем занятия 21 августа. Приняли без проблем – как меня могут не принять? Людей, которые никогда не играли, берут, а тут всю жизнь играешь»

Александр Мостовой сообщил, что приступает к обучению на тренера.

«Мы начинаем занятия 21 августа. Уже все прошли.

Приняли без проблем. Как меня могут не принять? Людей, которые никогда не играли в футбол, принимают. А тут всю жизнь играешь в футбол, и еще бы не приняли.

Документы подал, деньги сдал, и все дела пошли», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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