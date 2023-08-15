Мостовой о лицензии: «Начинаем занятия 21 августа. Приняли без проблем – как меня могут не принять? Людей, которые никогда не играли, берут, а тут всю жизнь играешь»
Александр Мостовой сообщил, что приступает к обучению на тренера.
«Мы начинаем занятия 21 августа. Уже все прошли.
Приняли без проблем. Как меня могут не принять? Людей, которые никогда не играли в футбол, принимают. А тут всю жизнь играешь в футбол, и еще бы не приняли.
Документы подал, деньги сдал, и все дела пошли», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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