Мостовой о лицензии: «Начинаем занятия 21 августа. Приняли без проблем – как меня могут не принять? Людей, которые никогда не играли, берут, а тут всю жизнь играешь»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой сообщил, что приступает к обучению на тренера.

«Мы начинаем занятия 21 августа. Уже все прошли.

Приняли без проблем. Как меня могут не принять? Людей, которые никогда не играли в футбол, принимают. А тут всю жизнь играешь в футбол, и еще бы не приняли.

Документы подал, деньги сдал, и все дела пошли», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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24 комментария

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Ena Therapy
Саня как нейросеть в зарождении. Может выдавать только одну фразу , по поводу и без повода. Для более сложной аргументации всего , нужна другая прошивка , но Царь в это время играл в футбол.
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+22
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УсыЧерчесова
Всю жизнь играю в фифу, это считается?
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Наконец-то. Лицензия Мостового уже заждалась своего хозяина
+5
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Александр Ganzhin
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вы забыли про нюанс. Он пользуется царской нейросетью
Это он придумал нейросеть , когда чеканил мяч 100 раз
+4
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ТрактоПоктер
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вы забыли про нюанс. Он пользуется царской нейросетью
Нейросеть Царь - А ты знаешь сколько я играл в футбол на профессиональном уровне?
+2
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blаncо
Кажется, тут дело не в лицензии..
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Ena Therapy
Саня как нейросеть в зарождении. Может выдавать только одну фразу , по поводу и без повода. Для более сложной аргументации всего , нужна другая прошивка , но Царь в это время играл в футбол.
Просто его царское величие не видит смысла простым смертным, делать новые заявления и изречение, не царское это дело.
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sundance
Ну слава богу, целых 3 дня не говорил об этом, я уже начал волноваться
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Доктор Верховцев
Скорей бы уже!
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Mark Safa
Ответ УсыЧерчесова
Всю жизнь играю в фифу, это считается?
Если играл за Сельта, то да 🤭
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несахар
мостовой стал таким занудой.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ena Therapy
Саня как нейросеть в зарождении. Может выдавать только одну фразу , по поводу и без повода. Для более сложной аргументации всего , нужна другая прошивка , но Царь в это время играл в футбол.
Вы забыли про нюанс. Он пользуется царской нейросетью
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Доктор Верховцев
Ответ УсыЧерчесова
Всю жизнь играю в фифу, это считается?
На каком уровне?
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Барберис
Человек всю жизнь играл, а тут многие не играли.
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Forza Juve
Удачи ему. Может хоть наконец-то тренить начнет, а не только деградировать на матч тв.
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0:4 на спотифай камп ноу
Птица говорун отличается умом и сообразительностью (нет)
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Пушка_Кутепова
Одна и та же песня
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Dr. Heisenberg
Если кто решит создать нейросеть "Мостовой", то это будет просто.
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dinik12385@mail.ru
так а зачем? это же бумажка какая-то..
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