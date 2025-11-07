Морган об охватах интервью с Роналду: «1 млн за 24 часа. Невероятные цифры для величайшего в истории футбола. Самое популярное спортивное интервью года»

Морган об охватах интервью Роналду: невероятные цифры для величайшего.

Журналист и телеведущий Пирс Морган отметил высокие охваты интервью с Криштиану Роналду .

«Вторую часть нашего интервью с Роналду посмотрели миллион раз всего за 24 часа! Первую часть посмотрели 3,5 миллиона раз за три дня!

Невероятные цифры для величайшего в истории футбола. Это уже самое популярное спортивное интервью года», – написал Морган в X.