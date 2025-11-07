  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Морган об охватах интервью с Роналду: «1 млн за 24 часа. Невероятные цифры для величайшего в истории футбола. Самое популярное спортивное интервью года»
64

Морган об охватах интервью с Роналду: «1 млн за 24 часа. Невероятные цифры для величайшего в истории футбола. Самое популярное спортивное интервью года»

Морган об охватах интервью Роналду: невероятные цифры для величайшего.

Журналист и телеведущий Пирс Морган отметил высокие охваты интервью с Криштиану Роналду.

«Вторую часть нашего интервью с Роналду посмотрели миллион раз всего за 24 часа! Первую часть посмотрели 3,5 миллиона раз за три дня!

Невероятные цифры для величайшего в истории футбола. Это уже самое популярное спортивное интервью года», – написал Морган в X.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?184 голоса
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
logoПирс Морган
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду считает Фергюсона футбольным отцом: «Помог мне в жизни и в карьере. Всегда будет в моем сердце»
сегодня, 09:48
«Я известнее Трампа». Новая часть разговора Роналду с Морганом
сегодня, 08:20
Роналду о вдохновляющих его спортсменах: «Я вдохновляюсь самим собой. Джокович – пример величия в спорте, Модрич в хорошей форме, Леброн, хотя у меня побольше волос, чем у него»
вчера, 22:00Видео
Роналду о популярности: «Я знал, что стану звездой, но быть таким знаменитым не хотел никогда. Это скучно, поверьте мне»
вчера, 19:55
Главные новости
Дегтярев о Fan ID: «Инструмент хорошо себя зарекомендовал. С ним меньше хулиганят, меньше драк и мата на трибунах. Посещаемость начала расти. Регистрация занимает минуту»
21 минуту назад
Слот о «Ливерпуле»: «На самом деле мы были очень стабильны – стабильно проигрывали. Сосредоточены на прогрессе – выиграли два матча после нескольких поражений»
32 минуты назад
Ямаль, Фермин, Ольмо, Мерино, Кубарси, Хейсен, Руис. Кукурелья – в составе сборной Испании на матчи с Грузией и Турцией
44 минуты назад
Морган о подкасте с Роналду и Трампом: «Я работаю над этим!»
45 минут назад
Журавель о словах Станковича про усталость: «Человек вдруг раскис под давлением постов в телеге. Он оказался не готов к такой работе. Просьбу об отставке нужно срочно удовлетворить»
58 минут назад
Дегтярев о Fan ID: «Расширять будем. В футболе в первую очередь, но все спортивные соревнования с высокой посещаемостью – в сфере будущего расширения»
сегодня, 15:07
Директор по инфраструктуре РПЛ о матче «Крылья» – «Зенит»: «Какие-то зоны поля имеют проблемы, но визуально лучше, чем было. Увидели стабильные показатели – поле способно принять футбол»
сегодня, 14:40
Лапорта об обновленном «Камп Ноу»: «Это наследие, которое мы оставим будущим поколениям. Лучший стадион мира»
сегодня, 14:35
Пеп Гвардиола: «Соперничество с «Ливерпулем» – главное для «Ман Сити» в АПЛ, особенно с Клоппом. Мы подстегнули их стать лучше – и они сделали то же с нами»
сегодня, 14:30
«Зенит» впервые с 2009 года выиграл Молодежную футбольную лигу
сегодня, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
Пивоваров о баннере и скандированиях фанатов «Зенита»: «Их явно беспокоит тема общеизвестной кричалки. На московских стадионах мы от такого поведения отвыкли. Бог или КДК им судья»
4 минуты назад
Лапорта о вызове Ямаля в сборную: «Ламин – лучший в мире на своей позиции. Хотелось бы, чтобы его игровое время дозировали. Учитывая боль в паху, он прилагает огромные усилия»
11 минут назад
Роналду, Леау, Феликс, Бруну, Витинья, Невеш и сделавший 2+1 с «Барсой» Боржеш – в составе сборной Португалии на матчи с Ирландией и Арменией
25 минут назад
Гвардиола об «Арсенале» в АПЛ: «Никто не выигрывает титул в начале ноября. «Сити» может лишь побеждать и приближаться к ним»
56 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Нажмы», «Аль-Фейха» обыграла «Аль-Охдуд»
59 минут назад
Руни о критике ван Дейка после ответа игрока: «Я был немного несправедлив, возможно, но сказал о том, что увидел, и чувствую, что был прав»
сегодня, 14:55
Садыгов о пожизненном отстранении от футбольной деятельности: «Без комментариев»
сегодня, 14:22
«Мираторг» и «Матч ТВ» запустили акцию: «Забей победный гол своему голоду»
сегодня, 14:13Друзья сайта
Йоро не жалеет, что выбрал «МЮ», а не «Реал»: «Не рассчитывал, что закончим на 15-м месте первый сезон, но это топ-клуб»
сегодня, 14:10
«Может, Станковичу действительно надо домой к семье? «Спартак» не должен так играть». Джанашия о красно-белых
сегодня, 13:42