Лапорта об обновленном «Камп Ноу»: «Это наследие, которое мы оставим будущим поколениям. Лучший стадион мира»

Лапорта о «Камп Ноу»: лучший стадион мира.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал «Камп Ноу» лучшим стадионом мира. Сегодня «Барса» провела на обновленном стадионе открытую тренировку.

«Сегодня говорили о возвращении домой. Это повод для радости. Когда я вошел на стадион, это было как возвращение в будущее: вспоминаются легендарные моменты из прошлого, но ты видишь, что они будут и в настоящем, и в будущем.

Это наследие, которое мы оставим будущим поколениям. Это будет лучший стадион в мире», – сказал Лапорта.