Матч «Крыльев» и «Зенита» не перенесут из Самары («Матч ТВ»)

Матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» не перенесут из Самары.

Матч 15‑го тура Мир РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» не будет перенесен из Самары.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что игра может пройти в Санкт-Петербурге или в другую дату из-за плохого состояния газона.

Также была информация, что эксперты лиги в пятницу проведут детальную проверку поля «Самара Арены», чтобы принять решение о возможном переносе встречи.

«Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что игра должна пройти в воскресенье на домашнем стадионе «Крыльев».

Источник: «Матч ТВ»
