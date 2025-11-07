Пеп Гвардиола: «Соперничество с «Ливерпулем» – главное для «Ман Сити» в АПЛ, особенно с Клоппом. Мы подстегнули их стать лучше – и они сделали то же с нами»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался в преддверии 1000-го матча в тренерской карьере. 9 ноября его команды сыграет против «Ливерпуля» в АПЛ.
«Если бы мне пришлось выбрать одного соперника, чтобы встретить эту отметку, то, конечно, хотелось бы разделить это со многими людьми, но «Ливерпуль» был бы лучшим вариантом.
В этой стране я провел больше времени, чем где-либо. «Барселона» повлияла на мою жизнь, где я был болбоем, футболистом и тренером. «Бавария» тоже была невероятным опытом.
Но соперничество с «Ливерпулем», особенно с Юргеном Клоппом, было главным [для нас] в этой стране.
Я знаю, как быстро здесь все меняется. Неделю назад «Ливерпуль» проиграл шесть матчей: «Катастрофа, катастрофа». Теперь же выиграл два матча: «Они снова в лучшей форме». Уверен, все тренеры более объективно оценивают эту ситуацию, взлеты и падения в чемпионате.
Думаю, что мы подстегнули «Ливерпуль», чтобы он стал лучше, и они сделали то же самое с нами», – сказал Пеп Гвардиола.