Пеп Гвардиола: «Соперничество с «Ливерпулем» – главное для «Ман Сити» в АПЛ, особенно с Клоппом. Мы подстегнули их стать лучше – и они сделали то же с нами»

Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» – главный соперник «Манчестер Сити» в Англии.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался в преддверии 1000-го матча в тренерской карьере. 9 ноября его команды сыграет против «Ливерпуля » в АПЛ .

«Если бы мне пришлось выбрать одного соперника, чтобы встретить эту отметку, то, конечно, хотелось бы разделить это со многими людьми, но «Ливерпуль» был бы лучшим вариантом.

В этой стране я провел больше времени, чем где-либо. «Барселона» повлияла на мою жизнь, где я был болбоем, футболистом и тренером. «Бавария» тоже была невероятным опытом.

Но соперничество с «Ливерпулем», особенно с Юргеном Клоппом , было главным [для нас] в этой стране.

Я знаю, как быстро здесь все меняется. Неделю назад «Ливерпуль» проиграл шесть матчей: «Катастрофа, катастрофа». Теперь же выиграл два матча: «Они снова в лучшей форме». Уверен, все тренеры более объективно оценивают эту ситуацию, взлеты и падения в чемпионате.

Думаю, что мы подстегнули «Ливерпуль», чтобы он стал лучше, и они сделали то же самое с нами», – сказал Пеп Гвардиола .