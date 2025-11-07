«Мираторг» и «Матч ТВ» запустили акцию: «Забей победный гол своему голоду»

«Мираторг» и «Матч ТВ» запустили совместную акцию для болельщиков и поклонников активного образа жизни: она построена на игре слов «гол» и «голод».

Новый проект объединяет любовь к футболу и качественной еде, предлагая зрителям заряд энергии и настоящие живые эмоции. Акция проходит до 30 ноября 2025 года. Каждый участник сможет получить невероятные эмоции и побороться за ценные награды.

Подробности акции, правила участия и перечень призов указаны на сайте проекта .