Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Фиорентину». Команда идет 20-й в Серии А
Паоло Ваноли назначен главным тренером «Фиорентины».
53-летний Паоло Ваноли стал главным тренером «Фиорентины».
На этой должности бывший главный тренер «Спартака» заменил Стефано Пиоли.
Ваноли ранее тренировал «Торино» с июля 2024 года по июнь 2025 года.
На данный момент «Фиорентина» занимает 20-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 4 очка в 10 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Фиорентины»
