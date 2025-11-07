Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Фиорентину». Команда идет 20-й в Серии А

Паоло Ваноли назначен главным тренером «Фиорентины».

53-летний Паоло Ваноли стал главным тренером «Фиорентины».

На этой должности бывший главный тренер «Спартака » заменил Стефано Пиоли .

Ваноли ранее тренировал «Торино» с июля 2024 года по июнь 2025 года.

На данный момент «Фиорентина » занимает 20-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 4 очка в 10 матчах.