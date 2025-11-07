Руни о критике ван Дейка после ответа игрока: «Я был немного несправедлив, возможно, но сказал о том, что увидел, и чувствую, что был прав»

Уэйн Руни: Я был немного несправедлив к ван Дейку.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » ранее сказал, что защитник «Ливерпуля » Вирджил ван Дейк не смог повести команду за собой в этом сезоне.

Футболист мерсисайдцев ответил на критику англичанина: «Я не слышал его в прошлом году. Меня это не задевает».

«Возможно, я был немного несправедлив, потому что не так хорошо его знаю как человека. Но сказал о том, что увидел, и чувствую, что был прав.

Ван Дейк будет судить о себе по высоким стандартам. Когда он будет рефлексировать о своей игре в этом сезоне, он первым скажет, что он не соответствовал стандартам, которые сам установил», – сказал Уэйн Руни .