Руни о критике ван Дейка после ответа игрока: «Я был немного несправедлив, возможно, но сказал о том, что увидел, и чувствую, что был прав»
Уэйн Руни: Я был немного несправедлив к ван Дейку.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» ранее сказал, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не смог повести команду за собой в этом сезоне.
Футболист мерсисайдцев ответил на критику англичанина: «Я не слышал его в прошлом году. Меня это не задевает».
«Возможно, я был немного несправедлив, потому что не так хорошо его знаю как человека. Но сказал о том, что увидел, и чувствую, что был прав.
Ван Дейк будет судить о себе по высоким стандартам. Когда он будет рефлексировать о своей игре в этом сезоне, он первым скажет, что он не соответствовал стандартам, которые сам установил», – сказал Уэйн Руни.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
