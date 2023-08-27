Александр Мостовой рассказал, что нового узнал на тренерских курсах.

«Первая сессия прошла очень хорошо. Узнал очень много слов каких-то заумных из футбола, ха-ха. Было очень много заумных фраз и выражений, которые, оказывается, относятся к футболу. Например, я узнал, что есть термин «слепая зона», ха-ха. Это было смешно слушать. Будто я не играл никогда в футбол. Базовые вещи объясняли на пальцах, поэтому для нас это было забавно.

Пока все отлично, все навеселе и с задором проходят обучение. Мне все нравится», – заявил бывший полузащитник сборной России.

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