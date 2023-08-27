Мостовой об учебе на тренера: «Узнал много слов заумных из футбола, термин «слепая зона», ха-ха. Это было смешно слушать»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой рассказал, что нового узнал на тренерских курсах.

«Первая сессия прошла очень хорошо. Узнал очень много слов каких-то заумных из футбола, ха-ха. Было очень много заумных фраз и выражений, которые, оказывается, относятся к футболу. Например, я узнал, что есть термин «слепая зона», ха-ха. Это было смешно слушать. Будто я не играл никогда в футбол. Базовые вещи объясняли на пальцах, поэтому для нас это было забавно.

Пока все отлично, все навеселе и с задором проходят обучение. Мне все нравится», – заявил бывший полузащитник сборной России.

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32 комментария

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selso99
Интересно, найдется ли кто-нибудь, кто возьмёт этого шута в штаб хотя бы седьмым помощником?
+59
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rigobersong
Тем временем 30 летний чувак из футбол менеджера ведет Реймс на 3м месте в лиге 1!:))
+55
-2
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Tiestorzn17
Мостовой в своем невежестве жалкий.
Хотя он ведь серьезно верит похоже, что проблема во всех вокруг, но не в нем.
+29
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Прекрасная РФПЛ будущего
Надо снять сериал анти-Тед Лассо, когда отличного в прошлом футболиста назначают тренером, а тот не знает элементарных вещей в тактике и тренировках. Президент клуба не хочет его увольнять, и помощникам тренера приходится тренировать команду в тайне от главного тренера. Трагикомедия такая
+14
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+14
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MstAndreev
"Бивис, они сказали "слепая зона"! Гыгыгы!"
"Точно, Батхед, слепая зона! Я тоже слышал! Гыгыгы!"
+8
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Direct free kick
Ответ vzi
Проблема в журналистах, которые задают ему такие вопросы. А скорее всего просто провоцируют, задавая вопрос об одном, и потом убирая его в новости. Его просто подначивают. Саша не парится. Отвечает искренне. И не отслеживает, как это потом подают в новостях.
Проблема в том, что эти журналисты не играли в футбол
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vzi
Ответ Tiestorzn17
Мостовой в своем невежестве жалкий. Хотя он ведь серьезно верит похоже, что проблема во всех вокруг, но не в нем.
Проблема в журналистах, которые задают ему такие вопросы. А скорее всего просто провоцируют, задавая вопрос об одном, и потом убирая его в новости.
Его просто подначивают.
Саша не парится. Отвечает искренне. И не отслеживает, как это потом подают в новостях.
+8
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T622222
Вот так мы все по приколу ходим в ВУЗы потом выходим в голове пустота полная 😜
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poolshh
Ну дайте ему уже экзамены сдать в этой школе. Разве не видно, что парень вундеркинд не по годам.
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Игорь Пичугин
Ну вот все говорил что в футболе уже все придумано, а тут узнал про слепую зону, Саша садись два!
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Покерный Футбол
Ответ selso99
Интересно, найдется ли кто-нибудь, кто возьмёт этого шута в штаб хотя бы седьмым помощником?
Ну его могут взять в какой нибудь Оренбург или Балтику элементарно из-за медийности,потому что Мостовой тренер затмит даже новости про «успехи» Спартака. Вопрос в том снизойдёт ли сам Мостовой до клуба подвала лиги.
+6
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fussballer
Это ему ещё про многочлены ее рассказали.
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Инсайд 135
А здоровался он там со всеми - Царь, очень приятно, Царь
+2
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counsel
Ответ Tiestorzn17
Мостовой в своем невежестве жалкий. Хотя он ведь серьезно верит похоже, что проблема во всех вокруг, но не в нем.
Это все, потому что он «навеселе»)
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Garikus89
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Надо снять сериал анти-Тед Лассо, когда отличного в прошлом футболиста назначают тренером, а тот не знает элементарных вещей в тактике и тренировках. Президент клуба не хочет его увольнять, и помощникам тренера приходится тренировать команду в тайне от главного тренера. Трагикомедия такая
Идея, без шуток, отличная. Еще главный герой какой-нибудь Алексей Переправной, было бы душевно)
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banchik1
Ответ Роббен_травмостойкий
В Зенит путь закрыт по понятным причинам🙄
Как Бакаеву?
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Роббен_травмостойкий
Ответ banchik1
Прости, а зачем моей, например, Балтике нужен медийный клоун, а не настоящий тренер, который поможет набирать команде очки, когда они жизненно необходимы? Любишь Зенит, вот к себе и забирай.
В Зенит путь закрыт по понятным причинам🙄
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Алекс75
А нельзя его как-нибудь отчислить за неуспеваемость? Лицензия Мостового - угроза российскому футболу :)
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chiga
Все навеселе))
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Arman FCSM
Был отличным футболистом, а превратился в шута горохового
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versus_
Вся маршрутка лежала
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R-WRashid
Ему уже лет шестьдесят? Скоро доверят клуб второй лиги.
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banchik1
Ответ Покерный Футбол
Ну его могут взять в какой нибудь Оренбург или Балтику элементарно из-за медийности,потому что Мостовой тренер затмит даже новости про «успехи» Спартака. Вопрос в том снизойдёт ли сам Мостовой до клуба подвала лиги.
Прости, а зачем моей, например, Балтике нужен медийный клоун, а не настоящий тренер, который поможет набирать команде очки, когда они жизненно необходимы? Любишь Зенит, вот к себе и забирай.
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Akhor100
Если бы Мостового не существовало, его бы стоило придумать. Потрясающий персонаж)
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Anvarich
Дайте ему уже клуб!)
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