«Может, Станковичу действительно надо домой к семье? «Спартак» не должен так играть». Джанашия о красно-белых

Джанашия: может, Станковичу действительно надо домой к семье?.

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия раскритиковал игру «Спартака » при Деяне Станковиче.

«Я вижу, что «Спартак» последние два месяца играет плохо, очень много удалений. Так не бывает, значит, что в команде что-то творится. Может быть, как раз со Станковичем? Победа над «Локомотивом» многого не значит, до этого играли очень плохо.

Может, действительно Деяну надо домой к семье, отдыхать? Отставка в ближайшем будущем не станет удивлением. «Спартак» не должен так играть, как сейчас, а «Локомотив» просто подустал», – сказал Джанашия.