«Акрон» о состоянии Дзюбы перед игрой с «Динамо»: «Артем тренируется, концентрируется. Он горит желанием»

В «Акроне» рассказали о состоянии Дзюбы перед игрой с «Динамо».

Генеральный директор «Акрона » Константин Клюшев высказался насчет участия Артема Дзюбы в матче 15-го тура Мир РПЛ против «Динамо ». 37-летний форвард ранее пропустил несколько игр из-за травмы. – Сможет ли Дзюба сыграть с «Динамо»? – Не отвечу. Артем тренируется, концентрируется. Он горит желанием, – сказал Клюшев.