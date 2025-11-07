«Акрон» о состоянии Дзюбы перед игрой с «Динамо»: «Артем тренируется, концентрируется. Он горит желанием»
В «Акроне» рассказали о состоянии Дзюбы перед игрой с «Динамо».
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался насчет участия Артема Дзюбы в матче 15-го тура Мир РПЛ против «Динамо».
37-летний форвард ранее пропустил несколько игр из-за травмы.
– Сможет ли Дзюба сыграть с «Динамо»?
– Не отвечу. Артем тренируется, концентрируется. Он горит желанием, – сказал Клюшев.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости