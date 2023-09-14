В матче «Спартак» – «Сочи» Мешков будет на ВАР, в игре «Зенита» и «Рубина» – Иванов. Чистяков и Шафеев – главные судьи

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Назначены арбитры на матчи 8-го тура Мир РПЛ.

15 сентября (пятница)

«Динамо» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Эдуард Малый.

16 сентября (суббота)

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Олег Соколов.

«Спартак» – «Сочи»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Балтика» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Вячеслав Харламов.

17 сентября (воскресенье)

«Урал» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.

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15 комментариев

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7gbvr8rj2c
Ответ Ебздрогыч
В заголовке можно было указать, что любитель фантомных пенальти Безбородов снова в деле
О, Ебздрогыч, легенда спортс
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Камбоджа Иванов
Смысл публиковать фамилии судей на матчи Спартака? Они все равно будут писать, что их засудят и будет очередной акт заговора.
+7
-6
+1
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Zed_flame
Кого надо назначить на игры КБ чтобы они не визжали и не искали заговоры в каждой подобной новости?
Будогосского или Хусаинова?
+1
0
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Александр Колосов
Ответ Камбоджа Иванов
Смысл публиковать фамилии судей на матчи Спартака? Они все равно будут писать, что их засудят и будет очередной акт заговора.
Будет крутой заголовок: Благодаря ошибке Чистякова Зенит увеличил отрыв от Спартака до 7 очков 🤔
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MikGera
Ответ Butkin
Почему в заголовке первыми названы судьи на ВАР? Они важнее главных?
А разве нет?
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7gbvr8rj2c
Ответ Артем Гладских
всем в предстоящем туре удачи и без травм.
)
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Butkin
Почему в заголовке первыми названы судьи на ВАР? Они важнее главных?
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Владимир Молявин
Посмотрим, как в этом туре судить будут.
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Артем Гладских
всем в предстоящем туре удачи и без травм.
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Дмитрий9779
О,а вот и Вова Москалев главным уже назначен.
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