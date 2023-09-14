В матче «Спартак» – «Сочи» Мешков будет на ВАР, в игре «Зенита» и «Рубина» – Иванов. Чистяков и Шафеев – главные судьи
Назначены арбитры на матчи 8-го тура Мир РПЛ.
15 сентября (пятница)
«Динамо» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Эдуард Малый.
16 сентября (суббота)
ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.
«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Олег Соколов.
«Спартак» – «Сочи»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Балтика» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Вячеслав Харламов.
17 сентября (воскресенье)
«Урал» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.
«Рубин» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Юрий Баскаков.
«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Будогосского или Хусаинова?