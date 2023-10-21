Медведев о клубах из Беларуси в РПЛ: «Это пошло бы на пользу и нам, и им»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Беларусь Александр Медведев Футбол

Александр Медведев поддержал идею о включении клубов из Беларуси в РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут войти в профессиональные лиги России «по практически всем командным видам спорта».

«Обсуждать стоит после ответа белорусской стороны.

Но появление одного-двух белорусских клубов с хорошей инфраструктурой, историей и базой болельщиков пошло бы на пользу и нам, и им», – сказал председатель правления «Зенита».

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8 комментариев

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ЦСКА1960
Зачем? Это надо будет выкинуть из РПЛ несколько наших российских клубов?! Мне лично белорусские клубы совсем неинтересны!
+7
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Фут.Боль
Ответ Василий Питерский
В чем польза?
Слуцк может тренировать Слуцкий. Будет Слуцк Слуцкого,Шахтер наконец появится, будет дерби 3-х Динамо. Полно пользы.
+5
0
+5
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Slava
Ответ ЦСКА1960
Зачем? Это надо будет выкинуть из РПЛ несколько наших российских клубов?! Мне лично белорусские клубы совсем неинтересны!
Согласен на все 100. Зачем нам в ваш Z чемпионат?
+5
-1
+4
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NIK7478
Там речь идет, насколько можно было понять из комментария министра спорта РФ, об объединении всех футбольных лиг Белоруссии и РФ в одну общую, а не о приглашение 1-2 -х клубов в РПЛ. Разные вещи ...
+2
0
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Василий Питерский
В чем польза?
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Очки Дани Алвеса
Вот! Я же говорил, сейчас вылезут подтявкивающие, которые обязательно объяснят, какое это будет полезное объединение.
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Валерий Анташов
Приглашать в чемпионат всё-таки вот так необдуманно, рановато, а вот кубок совместно провести было бы интересно.
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Александр
В баскетболе уже давно играют белорусы. Какая от этого польза нам и им, так никто и не понял.
0
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