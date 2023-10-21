Медведев о клубах из Беларуси в РПЛ: «Это пошло бы на пользу и нам, и им»

Александр Медведев поддержал идею о включении клубов из Беларуси в РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут войти в профессиональные лиги России «по практически всем командным видам спорта».

«Обсуждать стоит после ответа белорусской стороны.

Но появление одного-двух белорусских клубов с хорошей инфраструктурой, историей и базой болельщиков пошло бы на пользу и нам, и им», – сказал председатель правления « ».

Президент «Урала» о клубах из Беларуси в РПЛ: «Только за. В КХЛ играют казахи, белорусы, почему здесь нет? РПЛ надо расширять»

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