Министр спорта Беларуси о том, почему белорусский футбол не забанен: «Наверное, ФИФА и УЕФА финансово более независимы от МОК»

Сергей Ковальчук высказался о том, почему белорусский футбол избежал санкций.

— За счет чего белорусский футбол избежал участи своих соотечественников из других видов спорта и российских коллег и до сих пор не забанен?

— Выскажу свою личную позицию: наверное, и финансово более независимы от МОК. Поэтому МОК на них не способен повлиять так, как делает это в других видах спорта, чиновники, от которых, в первую очередь, руководители международных федераций слишком зависимы от Международного олимпийского комитета — это моя позиция, – сказал министр спорта Беларуси.

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