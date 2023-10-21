Президент «Урала» о клубах из Беларуси в РПЛ: «Только за. В КХЛ играют казахи, белорусы, почему здесь нет? РПЛ надо расширять»

Президент «Урала» поддержал идею о включении клубов из Беларуси в РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут войти в профессиональные лиги России «по практически всем командным видам спорта».

«Я считаю, что было бы неплохо, если бы белорусские клубы играли в . У них есть команды, хорошие стадионы, почему нет?

Настал момент, когда Премьер‑лигу надо расширять. В КХЛ играют казахи, белорусы, почему здесь нет? Я не против, только за», – сказал .

На данный момент в КХЛ выступает минское «Динамо», в Единой лиге ВТБ – баскетбольный «Минск».

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