Президент «Урала» о клубах из Беларуси в РПЛ: «Только за. В КХЛ играют казахи, белорусы, почему здесь нет? РПЛ надо расширять»
Президент «Урала» поддержал идею о включении клубов из Беларуси в РПЛ.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут войти в профессиональные лиги России «по практически всем командным видам спорта».
«Я считаю, что было бы неплохо, если бы белорусские клубы играли в РПЛ. У них есть команды, хорошие стадионы, почему нет?
Настал момент, когда Премьер‑лигу надо расширять. В КХЛ играют казахи, белорусы, почему здесь нет? Я не против, только за», – сказал Григорий Иванов.
На данный момент в КХЛ выступает минское «Динамо», в Единой лиге ВТБ – баскетбольный «Минск».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
А) они могут играть в еврокубках
Б) большая часть понимает, что их потолок это второй десяток ФНЛ, а то и лигами ниже. В России им ничего не светит
что с лицом
Он там придумывает, как вернуть Россию в Европу, а тут идиоты нарушают устав УЕФА, блея про объединение чемпионатов
Динамо и БАТЭ тогда просто про еврокубки забудут
Зачем это Беларуси?
РПЛ - российская премьер лига.
Как бы есть разница.