Президент «Урала» о клубах из Беларуси в РПЛ: «Только за. В КХЛ играют казахи, белорусы, почему здесь нет? РПЛ надо расширять»

Теги премьер-лига Россия Урал высшая лига Беларусь Григорий Иванов КХЛ Матч ТВ Футбол

Президент «Урала» поддержал идею о включении клубов из Беларуси в РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут войти в профессиональные лиги России «по практически всем командным видам спорта».

«Я считаю, что было бы неплохо, если бы белорусские клубы играли в РПЛ. У них есть команды, хорошие стадионы, почему нет?

Настал момент, когда Премьер‑лигу надо расширять. В КХЛ играют казахи, белорусы, почему здесь нет? Я не против, только за», – сказал Григорий Иванов.

На данный момент в КХЛ выступает минское «Динамо», в Единой лиге ВТБ – баскетбольный «Минск».

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36 комментариев

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Dizzod
клубы Беларуси в еврокубки пускают, а РПЛ нет. Так что это российским клубам надо присоединятся к беларусской лиге.
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ygcn5c2ty9
Белорусские клубы после пару перелетов в Хабаровск такие: йухуу, нам не нужны еврокубки
+27
-3
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Yerkebulan
Газзаев вошел в чат
+8
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Ностальгическое Дерьмо
Зачем им это?
А) они могут играть в еврокубках
Б) большая часть понимает, что их потолок это второй десяток ФНЛ, а то и лигами ниже. В России им ничего не светит
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Антоша
Ответ Dizzod
клубы Беларуси в еврокубки пускают, а РПЛ нет. Так что это российским клубам надо присоединятся к беларусской лиге.
Только надо команды переименовать в Лакаматыў, Крылы Саветаў и Дынама, чтобы не спалили
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Доктор Верховцев
А теперь спросим команды из нижней части таблицы!
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ygcn5c2ty9
Ответ sd4fmwrvz8
В рпл нет клубов с дальнего востока , и хоккеисты летают не ноют , называют это самолетные ноги 😁
весь белорусский чемпионат в рпл пойдет?)
что с лицом
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Wiley Fox
Жулик чеферин вслед за Бахом из МОКа поперхнулся круасаном с утра

Он там придумывает, как вернуть Россию в Европу, а тут идиоты нарушают устав УЕФА, блея про объединение чемпионатов
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Очки Дани Алвеса
Кому вот это надо, кроме политиков? Понятно, что сейчас еще все подтявкивающие вылезут и обязательно расскажут, какая это крутая идея. Но этот пиар будет вокруг чего? В чем суть, в чем польза? Кому удобнее? Чемпионат станет лучше? Да не смешите.
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sd4fmwrvz8
Ответ ygcn5c2ty9
Белорусские клубы после пару перелетов в Хабаровск такие: йухуу, нам не нужны еврокубки
В рпл нет клубов с дальнего востока , и хоккеисты летают не ноют , называют это самолетные ноги 😁
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Balt
Да не будет такого.
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ApXuMaHqPuT
Ответ Yerkebulan
Газзаев вошел в чат
Идея Объединённого чемпионата заиграла новыми красками🐶
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sd4fmwrvz8
Классная идея 👍я бы только За
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Recreated
Ответ Dizzod
клубы Беларуси в еврокубки пускают, а РПЛ нет. Так что это российским клубам надо присоединятся к беларусской лиге.
Точно! Так и сделаем!!
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Bashibuzuck
Ответ Yerkebulan
Газзаев вошел в чат
С миллиардом долларов?😉
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Edward John Smith
Ответ ZZRM
КХЛ - континентальная хоккейная лига. РПЛ - российская премьер лига. Как бы есть разница.
А баскетбол?
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Dizzod
Ответ nmnackjbxkasbk
так кто их возмет?
Самый главный хоккеист может позвонить Грыгоричу.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Dizzod
клубы Беларуси в еврокубки пускают, а РПЛ нет. Так что это российским клубам надо присоединятся к беларусской лиге.
так кто их возмет?
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erdni
Ответ ygcn5c2ty9
Белорусские клубы после пару перелетов в Хабаровск такие: йухуу, нам не нужны еврокубки
Словаки, финны летали и никто не умер.
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Edward John Smith
Ответ kudashkinaa@icloud.com
Кстати,а в АПЛ клуб Суонси из Уэльса.
Давайте я сразу забью дурацкий аргумент "это другое". А то начнётся XD
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Заборостроитель
Размен очков. Гриша потирает руки😀
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Elegante
Будет не РПЛ, А РБПЛ)
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Wiley Fox
Белорусы не дебилы

Динамо и БАТЭ тогда просто про еврокубки забудут

Зачем это Беларуси?
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Григорий Молотков
Для начала рпл нужно расширить внутри России
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ZZRM
КХЛ - континентальная хоккейная лига.
РПЛ - российская премьер лига.
Как бы есть разница.
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Тимофей Кушнир
Президент Беларуси о Белорусской территории в России: "Почему бы нет? Белорусы живут в России, её надо расширять"
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nmnackjbxkasbk
один усатенький дорасширялся.
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Си Эм Панк
Расширение РПЛ до размеров вселенной)
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ну раз такие пляски пошли, то нужно оставлять как есть, но под сочи в случае вылета, дюков скажет надо расширить...
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