«Тренерам сборной все равно на результат, а вся страна его ждет, радости». Булыкин о 2:2 с Кенией
Дмитрий Булыкин считает, что тренерам сборной России «все равно на результаты».
«России нужно играть со всеми командами, с которыми удается. Самое главное – это показывать хорошую игру и добиваться хорошего результата.
Для этого, конечно, должны собираться все лучшие футболисты в сборной и показывать свой уровень. Надо радовать болельщиков победами на международном уровне, потому что у клубов такого нет. Нужны победы, нужна хорошая игра, нужны постоянные матчи для нашей сборной.
Ну да, последняя игра сборной [с Кенией со счетом 2:2] не удалась, и это смазало все хорошие настроения, впечатления [после победы над Камеруном – 1:0].
Тренерскому штабу все равно на результат, а вся страна ждет от сборной результата, радости, эмоций положительных. А тренерский штаб решает свои задачи», – заявил бывший форвард сборной России Булыкин.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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