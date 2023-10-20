«Тренерам сборной все равно на результат, а вся страна его ждет, радости». Булыкин о 2:2 с Кенией

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что тренерам сборной России «все равно на результаты».

«России нужно играть со всеми командами, с которыми удается. Самое главное – это показывать хорошую игру и добиваться хорошего результата.

Для этого, конечно, должны собираться все лучшие футболисты в сборной и показывать свой уровень. Надо радовать болельщиков победами на международном уровне, потому что у клубов такого нет. Нужны победы, нужна хорошая игра, нужны постоянные матчи для нашей сборной.

Ну да, последняя игра сборной [с Кенией со счетом 2:2] не удалась, и это смазало все хорошие настроения, впечатления [после победы над Камеруном – 1:0].

Тренерскому штабу все равно на результат, а вся страна ждет от сборной результата, радости, эмоций положительных. А тренерский штаб решает свои задачи», – заявил бывший форвард сборной России Булыкин.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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Cruel Snake
Зачем употреблять такие слова как «все» «вся»! Ведь это же логично, что огромному количеству людей сильно ##### на сборную, а на матч с Ксенией тем более
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Mixet.spb
Всей стране, ну ок 99,9% все равно на результат никому не нужного товарняка, который ничего не решает и ни к чему не готовит!
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ygcn5c2ty9
да без разницы всей стране обыграли мы Кению или вничью сыграли
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Mixet.spb
Ответ Cruel Snake
Зачем употреблять такие слова как «все» «вся»! Ведь это же логично, что огромному количеству людей сильно ##### на сборную, а на матч с Ксенией тем более
Матч с Ксенией нашей сборной я бы посмотрел, но это не покажут по федеральному тв)
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