«Тренерам сборной все равно на результат, а вся страна его ждет, радости». Булыкин о 2:2 с Кенией

Дмитрий Булыкин считает, что тренерам сборной России «все равно на результаты».

«России нужно играть со всеми командами, с которыми удается. Самое главное – это показывать хорошую игру и добиваться хорошего результата.

Для этого, конечно, должны собираться все лучшие футболисты в сборной и показывать свой уровень. Надо радовать болельщиков победами на международном уровне, потому что у клубов такого нет. Нужны победы, нужна хорошая игра, нужны постоянные матчи для нашей сборной.

Ну да, последняя игра сборной [с Кенией со счетом 2:2] не удалась, и это смазало все хорошие настроения, впечатления [после победы над Камеруном – 1:0].

Тренерскому штабу все равно на результат, а вся страна ждет от сборной результата, радости, эмоций положительных. А тренерский штаб решает свои задачи», – заявил бывший форвард сборной России Булыкин.

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