Владимир Быстров считает, что в сборную России нужно вызывать меньше игроков.

На этой неделе команда Валерия Карпина сыграла вничью с командой Кении (2:2).

«Если выездные матчи не идут у сборной России, тогда проводите игры в Волгограде, Казани… Куда придут болельщики поддержать свою команду. Видимо, ребят это больше стимулирует.

Чем отличается Кения от остальных соперников? Тем ребятам, которые вышли на этот матч за нашу сборную, нужно доказывать свою состоятельность. Я этого не увидел.

Теперь у Карпина пища для размышлений, что в следующий раз будет опять два матча, не нужно таких футболистов звать! Нужно вызвать 18 человек и пусть бьются за место в сборной, в чем проблема?

Есть вопрос к тренерскому штабу в том, что мы провалили прошлые товарищеские матчи, а потом – давайте два состава. Я понимаю, что Карпин хочет поберечь игроков, но зачем беречь кого‑то?

Сейчас получается так, что сборная России – место, где просто «Вась, собирай вещи, поехали», вызывают 50 человек, из которых кто‑то этого не заслуживает. А раньше нужно было себя показывать, выкладываться, вести конкуренцию. Сейчас такого нет», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

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