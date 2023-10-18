«Сейчас сборная России – место, где просто «Вась, собирай вещи, поехали», вызывают 50 человек. А раньше нужно было себя показывать». Быстров о составе команды

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров считает, что в сборную России нужно вызывать меньше игроков.

На этой неделе команда Валерия Карпина сыграла вничью с командой Кении (2:2).

«Если выездные матчи не идут у сборной России, тогда проводите игры в Волгограде, Казани… Куда придут болельщики поддержать свою команду. Видимо, ребят это больше стимулирует.

Чем отличается Кения от остальных соперников? Тем ребятам, которые вышли на этот матч за нашу сборную, нужно доказывать свою состоятельность. Я этого не увидел.

Теперь у Карпина пища для размышлений, что в следующий раз будет опять два матча, не нужно таких футболистов звать! Нужно вызвать 18 человек и пусть бьются за место в сборной, в чем проблема?

Есть вопрос к тренерскому штабу в том, что мы провалили прошлые товарищеские матчи, а потом – давайте два состава. Я понимаю, что Карпин хочет поберечь игроков, но зачем беречь кого‑то?

Сейчас получается так, что сборная России – место, где просто «Вась, собирай вещи, поехали», вызывают 50 человек, из которых кто‑то этого не заслуживает. А раньше нужно было себя показывать, выкладываться, вести конкуренцию. Сейчас такого нет», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака». 

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17 комментариев

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Александр Зикрянь
Раньше у сборной были отборочные матчи, международные турниры!А сейчас вообще не понятно зачем эти товрняки нужны! Лучше бы футболисты отдохнули в это время.
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Красная стрела
Ответ Александр Зикрянь
Раньше у сборной были отборочные матчи, международные турниры!А сейчас вообще не понятно зачем эти товрняки нужны! Лучше бы футболисты отдохнули в это время.
Не переживай. Наши футболисты почти весь год пешком ходят, если сравнивать с европейским футболом. От пары прогулок в месяц - они не сильно устанут.Мне иногда кажется, что наш ногомячеры, за год, больше устают от перелётов, чем от самого футбола.
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Санитар-волк
Ещё один делает вид, что типа всё в порядке.
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Красная стрела
Да не важно сколько людей. Сейчас ситуация такая. Что и оправданы может эксперементы и поиск. Вопрос в другом, какое сочетание не использует Карпин, нет ни результата и нет игры. И с соперниками значительно более слабого уровня...с которыми вполне можно хотя бы что-то изобразить...
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Hitgoe Himgob
Когда мы в последний раз проигрывали?) Если серьезно надо просто отпустить всю эту ситуацию, Валера собирает людей чтобы они находились в одном коллективе. С Камеруном был антураж, полный стадион и хоть убейте меня но команда играла. С Кенией где то в Турции в каком то отеле, слышна калинка от двух пьяных мужиков, ну кто бы там сыграл? Просто нужны такие игры как с Камеруном. А игры как с Кенией не нужны вообще. Не нашли норм соперника, стадион, показ игры - не играйте. Пусть будет три игры в год но в нормальных условиях и с хорошими соперниками. Кения, Киргизия, Таджикистан... Зачем это? Даже Иран, ну без слез на трансляцию не взглянешь, для кого они там играли. Поэтому все зависит от РФС, у меня к Валере ноль претензий.
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Этот Райола хочет денег
Такими темпами скоро Валера будет собирать сборников и ехать в Казань, Волгоград-на шашлыки, рыбалку. В Астрахань еще можно, там говорят до сих пор рыбалка зачетная)
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Mike 60
На что Быстров жалуется?? Раньше, конечно было совсем по другому, ибо мы участвовали в офиц матчах. Карпину сейчас надо держать сборную хоть в каком то мало-мальском тонусе. Даже при слабой мотивации.
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dimamak10
Вообще не понимаю че мусолят эту тему несколько дней. Надоела не меньше поцелуя лысого и Эрмосо. Ну вызовет на следующий сбор Карпин лучших из РПЛ, Захарян ,Кузяев приедут , Головин симулировать травму не будет , ну выиграем мы Китай и какую нибудь африканскую / азиатскую сборную , а дальше то что? Москвичи на Никольскую пойдут ?
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Сергей Ефимов
Раньше и времена были другие, а еще раньше вообще при союзе жили.
Володь, вы там мозг вообще тренируете ?
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Дмитрий Агалаков
Раньше сборная участвовала в чемпионатах мира и Европы, а сейчас играет в турецком отеле. Если Быстров не видит разницу, то, скорее всего, с головой есть серьёзные проблемы.
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Spaten
Если Валера согласовал с РФС свои эксперименты, то чего копья ломать
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iPatrick
Ответ nb8dwryv56
Сутки потребовалось чтобы перепечатать слова Быстрова. Он это вчера в час ночи в программе «все на матч» говорил. Оперативно)
ого, ты смотришь телевиденье... Старовер, что ли?
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nb8dwryv56
Ответ iPatrick
ого, ты смотришь телевиденье... Старовер, что ли?
Телевидение отсутствует)) на телефоне айпитв смотрел футбол. А в ухе наушник был, готовил ужин и слышал слова быстрова)
Вроде отмазался)
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